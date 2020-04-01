（中央社記者林育立柏林1日專電）武漢肺炎傳播到北歐，瑞典確診病例將近5000例，瑞典重要媒體對世界衛生組織排擠台灣抱不平，認為西方應該以台灣的抗疫經驗為典範。

瑞典公共電視台（SVT）上月30日晚以「為何世衛要堵住有關台灣的問題」為題，報導世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）日前接受香港電台（RTHK）的訪問，當記者問到台灣時艾沃德先是斷線，後來又跳過這問題，窘態百出相當滑稽。

該台指出，台灣是防制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的典範，但由於中國作梗，台灣的成功故事並沒有被世衛分享，艾沃德這次受訪只會強化外界對世衛抱中國大腿的印象。

瑞典第一大晚報快報（Expressen）社論也指出，艾沃德受訪的影片荒誕又駭人，中國打壓台灣比抵抗病毒還急，身處險境的台灣應該加入世衛，瑞典政府應該告訴世衛防疫重於政治。

瑞典大報瑞典日報（Svenska Dagbladet）29日的社論也以「台灣樹立防疫典範」為題，從民主和專制的比較切入，指出中國雖然可以用專斷的方式干涉人民行動，然而民主國家例如台灣的防疫作法卻更有效益，西方世界應該以台灣為典範。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）到1日為止的統計，瑞典武漢肺炎的確診病例有4947人。（編輯：楊昭彥）1090402