宜蘭縣政府打算在員山鄉鴨母寮軍方遺留下來的營區興建「童玩公園」，但因營區內以烤漆板搭建的18棟營舍被登錄為「歷史建築」，致使計劃無法執行﹔經地方不斷反映，宜蘭縣文資審議委員會昨（1）日終於審議通過保留其中6棟為「歷史建築」，其餘12棟將配合「童玩公園」規劃設計彈性調整，延宕多時的「童玩公園」興建案終獲解套。

宜蘭國際童玩藝術節聲名大噪後，2005年宜蘭縣政府原本計畫在員山鄉再連興建「童玩公園」，但後來因為該基地位於行水區，環評沒有通過，在不得已的情況下，重新選定員山公園旁占地3.77公頃原陸軍鴨母寮營區做為「童玩公園」預定地。不過，營區內18棟以烤漆板搭建的舊營舍，被提報為「歷史建築」，致使「童玩公園」興建卡關無法推動。

此事也讓地方相當不滿，不斷反映「童玩公園」興建的迫切性，員山鄉籍縣議員黃浴沂、陳俊宇就多次在縣議會表達這項訴求，希望盡速推動「童玩公園」興建，讓地方有更多繁榮、發展的機會。

宜蘭縣文化局聽取地方聲音後，將本案重新提交宜蘭縣文資審議委員會進行審議，昨天經過出席代表踴躍發言及與會委員熱烈討論後，最後做成保留6棟營舍為「歷史建築」，其餘12棟配合「童玩公園」規劃設計彈性調整的決議，這也讓延宕多時的「童玩公園」興建案獲得解套。宜蘭縣文化局表示，接下來將重新啟動「童玩公園」規劃興建，希望盡快符合地方的期待與需求。