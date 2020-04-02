（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國衛生官員仍在權衡是否建議民眾戴口罩，以避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）傳播，兩位聯邦參議員今天出面支持口罩陣營，說民眾外出應遮口鼻。

路透社報導，民主黨籍的科羅拉多州聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）和妻子蘇珊（Susan Daggett）早已加入美國民間縫紉大軍，製作布口罩，並答應送一個給共和黨籍賓州聯邦參議員杜美（Pat Toomey）。

杜美則加入班奈特夫婦行列，推廣更多人戴口罩。

美國多數人於疫情爆發之初還無法接受全國性戴口罩的概念，如今態度慢慢轉變。愈來愈多衛生專家認為，許多人因沒有症狀或還沒開始出現症狀，不知道自己已感染病毒，無心成了病毒傳播者。

英國廣播公司（BBC）報導，例如2月時，美國公共衛生局長（U.S. Surgeon General）亞當斯（JeromeAdams）還推文：「別再買口罩！口罩並不能有效防止公眾感染冠狀病毒，但如果醫療人員沒有口罩來照顧患者，醫療人員和社區都會暴露於風險之中！」

然而，他今天在晨間節目改口，稱美國疾病管制暨預防中心（CDC）已接獲要求複審口罩方面的指導方針，因為「我們得知有相當數量的無症狀感染案例」但他仍強調，醫療口罩應留給最需要的醫護人員。

「華盛頓郵報」也報導，美國疾病管制暨預防中心內部備忘錄說，就算是簡單的布口罩也能減少病毒傳播風險。

美國總統川普日前已在簡報會表示，會呼籲一般民眾用圍巾遮口鼻，把口罩留給防疫前線的醫護人員。

美國目前N95和外科口罩數量短缺，有醫護人員表示他們被告知口罩要一再重複使用，或在沒有口罩情況下改用頭巾充數。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計，美國境內確診病例超過20萬例，病故人數累計超過5000例。

在部分亞洲國家，早已人人戴上口罩，視戴口罩為更安全、更禮貌的做法。

部分政府因此敦促人人戴上口罩。在中國部分地區，不戴口罩的人甚至面臨逮捕或懲罰的命運。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1090402