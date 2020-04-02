（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國核動力航空母艦「羅斯福號」艦長近日警告艦上爆發武漢肺炎疫情、威脅官兵性命後，目前美國海軍正在關島撤離艦上數千名官兵，不排除對艦長祭出懲處。

羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）已撤離約1000名艦上人員，接下來數天，這個數字將提高至2700人。艦上4800多名人員中，目前有93人經檢測對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應。

羅斯福號上週起在關島停泊，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）30日緊急致函美國海軍部求援，讓艦上士官兵下船檢疫。

美國國防部官員今天表示，他們正迅速在關島安排飯店房間給多數官兵，艦上僅留下必要人力執勤，維持基本運作。

馬里亞納地區指揮官海軍少將梅諾尼（JohnMenoni）今天在關島告訴記者：「這次計畫是盡可能撤離羅斯福號上人員，但我們也了解需要留下一定數量的人員在艦上，進行一般值勤任務，讓航艦持續運作。」

美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）表示，他們需要保留約1000人在艦上，僅為了在航空母艦進行全面消毒時，維持艦艇運作。

莫德里說：「我們不能，也不會撤離艦上所有官兵。」

他說：「這艘航艦上配有各種軍備武器、彈藥、造價不斐的飛機和一台核子反應爐。」

當屢次被問及是否會對艦長祭出懲處時，莫德里說：「我不知道是誰洩漏這封信件給媒體，如果是他的話，這違反良好秩序和紀律原則，他得負責，但我並不知道。」

莫德里並說：「他寫信傳達上級表明他的顧慮，這當然不會造成任何報復形式的結果。」

在這封信中，艦長籲請上級採取「果斷行動」，從艦上撤離4000多名官兵，並進行檢疫隔離。他表示，若海軍現在不行動，將無法讓「我們最信賴的資產，也就是我們的官兵」受到妥善照顧。（譯者：黃靖貽/核稿：徐睿承）1090402