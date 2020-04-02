（中央社巴西利亞1日綜合外電報導）巴西原住民特別衛生部（Sesai）今天表示，亞馬遜雨林深處一名原住民女性確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），為巴西300多個部落的首例。

染疫的20歲科卡馬族（Kokama）女性居住在聖安東尼奧杜伊薩（Santo Antonio do Ica），當地鄰近巴西-哥倫比亞邊境，位在亞馬遜河上游，距離亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）約880公里。

同一地區有4起病例，包括一名巴西醫師上週確診，讓人憂心疫情恐在偏遠且不堪一擊的原住民族群中帶來破壞性影響。

原住民特別衛生部表示，確診女性為醫療工作者，先前接觸過染疫的醫師。這名醫師確診後，當局採檢15名醫護人員和12名患者，只有這名女原住民中鏢。

當局並未公布患者姓名。

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）表示，疫情當頭，「原住民健康是讓人關切的重點」。

「原住民團體需要三倍小心，愈孤立的愈不能大意。」

美洲原住民部落都不曾接觸外界許多已經催生免疫力的疾病。

當初歐洲殖民地開拓者帶進來的疾病，估計造成美洲95%以上原住民喪生。

這類族群依舊不堪一擊。

曼德塔表示，時至今日，原住民領袖自海外返國時，仍必須接受兩星期隔離，避免將外來疾病帶回部落。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1090402