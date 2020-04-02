（中央社記者王淑芬高雄2日電）高雄捷運橋頭糖廠站外空地，今天怪手整地時挖出一個膠桶內有腐屍，由於腐爛程度嚴重，岡山警分局已封鎖現場調查。

岡山警分局偵查隊長陳仁正指出，位於橋頭糖廠站前一號出口外的這處空地被工人挖出腐屍，尚待警方進一步辨識性別，目前鑑識人員已到場採證，並封鎖現場調查中。

橋頭區橋南里長蘇道明告訴中央社記者，這處空地是私有，因為雜草叢生且堆滿了垃圾，民眾擔心成為登革熱孳生源，再者影響環境整潔，他於上月底通報區公所要求整理。

他說，這處空地廢棄至少有10年之久，不僅成為垃圾場更是環境死角，很多人逕將大型廢棄物丟置於此，影響觀瞻也成了病媒孳生源。

他指出，工人於上午出動怪手開挖清理雜物及垃圾，於9時許民眾通報挖出膠桶，裡面塞有一具屍體，疑為女性。

他說，趕到現場了解狀況後，聞到惡臭，多方打聽，民眾並不了解何時棄置了此膠桶，工人指膠桶是在雜草叢中被挖出，平日民眾路過也沒有看到此桶。

蘇道明表示，這塊私有地緊鄰國有財產局經管的土地，因為附近沒有店家，罕有人煙。

警方已封鎖現場，初步了解，膠桶內的屍體嚴重腐爛，且被挖破後摻有泥巴，警方將會先調閱周邊監視器，追查膠桶如何被棄置，也會做失聯人口及比對死者身分等。（編輯：謝雅竹）1090402