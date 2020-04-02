（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）150名大馬尼拉貧民昨天上街，抗議未收到援助物資，21人被捕。事發後，菲律賓總統杜特蒂昨晚電視演說時撂重話，封城期間若有人惹麻煩，置軍警生命於險境，就「射殺他們」。

根據菲律賓總統府通訊暨作業部（PCOO）公布的全文，杜特蒂（Rodrigo Duterte）在演說中表示：「我對軍警和巴朗蓋（barangay）官員的命令是，如果有人惹麻煩，讓你們有生命危險，（就）射殺他們。你們了解嗎？（讓他們）死。」

「巴朗蓋」是菲律賓基層行政區，相當於台灣的一個里。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，這是杜特蒂第5度對菲國民眾發表電視演說。由於上一次電視談話是在3月30日，杜特蒂在短短兩天後再度發表談話，可見菲國政府對疫情發展及社會衝擊繃緊神經。

杜特蒂在演說中並未提及貧民抗議事件，但多數媒體和評論認為總統談話與貧民抗議事件有關。

國際特赦組織（Amnesty International）菲律賓分部主任歐拉諾（Butch Olano）發表聲明說，令人深感憂慮的是，杜特蒂將射殺政策延伸到社區隔離執法單位。致命且不被制止的武力，絕對不該是用來處理像武漢肺炎大流行這種緊急事態的方式。

他表示：「我們呼籲總統，在2019冠狀病毒疾病大流行期間，立即停止他對那些批判政府的人施加暴力的危險煽動。地方政府必須與居民對話，尤其是提供那些最貧困社區急需的援助。」

另外，菲國人權律師契爾．狄歐克諾（ChelDiokno）今天接受ABS-CBN電視台訪問時說，有網友因為在社群網站上發表對政府疫情應變的看法，遭菲律賓國家調查局約談。調查局此舉被質疑是意圖製造寒蟬效應。

因大馬尼拉地區自3月17日起封城4週，三輪車司機、小販、工人等廣大底層民眾生計無著，杜特蒂政府已擬定援助計畫，菲律賓1800萬貧困家庭可獲得兩個月、每月5000到8000披索（約合新台幣2969元至4750元）補助。

菲律賓央行總裁狄歐克諾（Benjamin Diokno）昨晚接受有線電視新聞網（CNN）菲律賓台訪問時預估，今年2、3季菲國經濟可能出現負成長。

他表示，希望在4月15日後解除嚴格的強化社區隔離措施，商場仍然關閉避免疫情傳播，但恢復農業、輕工業、輕軌、地鐵和部分公車運行，讓經濟活動逐漸回到常軌。（編輯：馮昭）1090402