（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）為遏阻2019冠狀病毒疾病疫情擴散，泰國政府宣布從明天起實施宵禁，每天晚間10時至翌日凌晨4時所有人禁止出門，並從今天起到4月15日，暫緩所有人入境。

為避免2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，泰國從3月26日凌晨到4月30日進入緊急狀態，陸海空邊境口岸除了泰國人、各國外交官、國際貨運運輸業者及持泰國工作證的外國人之外，禁止外國人入境。

政府未禁止民眾在泰國境內移動，但武裝部隊在各府之間設檢查關卡，隨機攔車量測乘客體溫，政府也呼籲民眾少出門，若無外出必要，盡量待在家裡。

原訂3月18日到3月底關閉的娛樂場所、各級學校和運動場館，以及3月22日到4月12日關閉的百貨商場、美容沙龍和遊樂場，都因為政府頒布緊急命令，全部關閉到4月底。

泰國公共衛生部今天宣布，新增104個確診病例，累計達1875例，同時新增3死，死亡病例累計達15人，505人康復出院，1355人住院治療。

由於疫情未趨緩，泰國總理府今天下午公告，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天上午主持疫情會議，會中決定泰國從明天起每晚10時至翌日凌晨4時實施宵禁，除了醫護人員、運送醫療物資人員、載運病患或疑似病患人員，所有民眾在這段時間必須待在住處不能出門。

會中也決議，從今天起到4月15日暫緩所有人包括泰國人入境泰國，因為相關機構需要準備適當的國家級隔離場所。

帕拉育隨後在傍晚6時左右透過全國性的電視直播宣布這些消息。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）說，近來許多確診病例是境外移入的，例如有泰國人到義大利開會後回國確診，還有許多泰國人到馬來西亞和印尼參加宗教儀式後回國確診，上百人因此要被隔離。（編輯：郭中翰）1090402