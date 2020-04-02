（中央社記者康世人新德里2日專電）中國恐嚇印度媒體不要報導台灣要求加入世界衛生組織（WHO），反引起印度媒體製作電視評論批評中國與WHO的作為，呼籲WHO在此緊急時刻，結束對台不公平的排擠。

印度執政黨籍國會議員經營的Zee News電視台旗下「世界新聞一手掌握」（The World is One News,WION）國際新聞頻道，3月31日製作近5分鐘的評論節目，批評中國恐嚇印度媒體不要報導台灣爭取加入WHO，並介紹台灣成功控制2019冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，卻仍在中國壓力下無法參與WHO。

主播在節目一開始就指出，正當全球200多個國家與致命武漢肺炎病毒戰鬥時，台灣是成功控制疫情的案例之一。

主播表示，全球許多國家讚揚台灣控制疫情的成就，WHO卻拒絕承認台灣的努力與成就，主要是因中國宣稱台灣是中國的一省，且有錢有肌肉（強權），不斷阻擋台灣參與各種國際組織與平台。

在節目中，主播說，即使在武漢肺炎大流行的關鍵時刻，台灣還是被排除在WHO的緊急會議之外，也沒有受邀參加世界衛生大會（WHA），更沒有得到全球專家的重要衛生資訊通報。

主播說，事實上，台灣在控制武漢肺炎疫情上一直處於領先地位。台灣第一個向WHO發出有關武漢肺炎的警報，在去年12月已示警WHO，病毒能夠人傳人。但這項警告卻被忽視了。

主播指出，台灣政府認為，WHO因對中國偏愛，而對上述警報視而不見；並強調在世界對抗這項大流行時，不應把台灣排除在外，台灣希望向世界貢獻一己之力，因為台灣成功控制了疫情。

主播表示，中國卻不允許台灣參與國際事務，不僅阻止台灣參加全球各種論壇與會議，並在媒體報導台灣這個成功控制疫情案例時恐嚇媒體。

主播舉例說，中國駐印度大使館3月30日晚間發出聲明，猛烈批評印度媒體報導台灣要求加入WHO，聲稱台灣沒有這項權利；並恐嚇印度媒體必須遵守「一個中國」政策，不要給「台獨勢力」提供舞台。主播指出，但對中國來說是不幸的，印度是獨立的國家。

主播最後強調，在世界許多國家還在為對抗武漢肺炎病毒苦苦掙扎時，台灣在沒有WHO的幫助下傑出控制疫情，拯救無數生命，WHO卻在此時冒著極大風險，把台灣排除在外。

她呼籲，至少在這樣緊急的時刻，WHO應該結束（把台灣排除在WHO之外）這種不公平的排擠。（編輯：馮昭）1090402