（中央社記者蕭博文、劉世怡台北2日電）死囚翁仁賢被槍決，廢死聯盟今天表示，法務部藐視法治，決定退出廢死研推小組。法務部長蔡清祥指出，會續推廢除死刑政策，且死刑未廢除前，仍會依法審慎執行死刑。

在除夕夜縱火燒死6親友的翁仁賢昨天被槍決伏法，成為總統蔡英文任內，第2名伏法死囚。

廢死聯盟今天發布新聞稿表示，法務部政務次長陳明堂曾說「審核死刑案件執行實施要點」有問題，新修正的監獄行刑法也規定死刑執行方式應由法務部訂定規則，代表過去槍決或注射刑的死刑執行方式有待檢討，其限制、程序等都需要訂定相關辦法，以保障人權。

新聞稿指出，在這些討論聲中，法務部用其認為有問題的死刑執行程序及方式，槍決翁仁賢；法務部作為死刑主管機關，一方面認為法律有問題需要修改，一方面卻又依據有問題的法律執行，這不是貫徹法治，這是藐視法治。

廢死聯盟還指出，翁仁賢曾經精神醫師臨床診斷鑑定罹患自戀型人格及部分自閉症類群障礙症，法務部如何判斷此案沒有審核死刑案件執行實施要點中所說的「心神喪失及心理或智能障礙」，若法務部無法說清楚判斷的依據，就有違法執行的疑慮。

廢死聯盟表示，法務部2012年底公開表示未曾承諾廢除或終結死刑，且2010年後持續執行，因此退出逐步廢除死刑研究推動小組，此小組2017年底重啟，但法務部只是消極的因應國際專家要求才重啟，除了不作為，更持續違法執行死刑，廢除聯盟認為留在小組沒有意義，只好再次退出。

新聞稿另指出，公民與政治權利國際公約第6條第6項規定「本公約締約國不得援引本條，而延緩或阻止死刑之廢除」，廢除死刑是台灣的重要刑事政策沒有疑慮，更應該是政府的責任和目標。

廢死聯盟表示，若報載屬實，蔡清祥這次的死刑執行，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌事先並不知情。但蔡清祥身為法務部長，除期待他要尊重法治、依法行政，更應該要作為政府的幕僚，積極推動國家廢除死刑的刑事政策，藐視法治、恣意違法執行死刑的部長已經不適任這個重要的職位。

蔡清祥對此指出，他是做該做的事，還是會繼續推動廢除死刑政策，且在死刑規定還沒廢除前，他仍是會依法審慎執行死刑。（編輯：戴光育）1090402