（中央社台北2日電）中國「709事件」律師王全璋5日將自山東刑滿出獄。但王妻李文足擔心，官方可能以防疫為藉口，阻擋王全璋和前往迎接的她返回北京的家。理由是兩人都不是北京戶籍，而李文足更是湖北戶籍。

自由亞洲電台報導，同樣曾因「709事件」被判刑入獄的中國律師謝燕益認為，王全璋刑滿後，恐會遭到官方違法控制，應該不會讓他回到北京。

同為「709事件」入獄律師的江天勇就是一例。他在2019年出獄後，就一直被軟禁在河南老家，受到嚴密監控。

李文足3月31日晚間透過臉書發表影片指出，一個月前她已和友人商量好，準備在4月5日到山東臨沂監獄接王全璋出獄。然而，北京市前幾天推出「湖北人不許進北京」的新規定，對她而言卻像「雪上加霜」。

她表示，自己是湖北人（戶籍），如果她現在離開北京去接王全璋，不僅王全璋會被限制在北京之外失去自由，她也會被限制在北京之外失去自由。

李文足說，面對王全璋出獄的日子百感交集，「這些天，我的每分每秒卻是緊張、擔心、焦慮、痛苦的。我們都盼了近5年了，眼看著日子一天一天近了，我卻不能在第一時間見到他，不能去監獄門口接他回家。一想到這個我就坐立不安，我每天睜眼閉眼我都在想，我該怎麼辦了」。

香港「中國維權律師關注組」總幹事陳悅對此表示，雖然李文足的戶籍在湖北，但她在北京已居住多年。根據中國法律，任何人在一地住滿一年以上就是「經常居住地」，她去監獄接王全璋回家應該是沒有問題的。如果當局不讓她回北京，肯定是對他們一家的打壓。

北京維權人士胡佳表示，臨沂監獄並非爆發疫情的監獄之一，受刑人應該都有「健康碼」。王全璋如果返回北京，依法所需要的僅僅是向社區出示「健康碼」，並通報登記，居家隔離觀察14天。然而，最後事與願違的機會很大。

報導指出，王全璋先前寫給李文足的信裡曾提到，按規定，他出獄後應返回自己的戶籍所在地山東濟南。而他與李文足在獄中會面時也透露，監獄主管說出獄後必須把他送到濟南，還要「被監管一段時間」。

胡佳說，疫情在某種程度上幫了官方的忙，李文足和孩子最後很可能只能透過影像迎接王全璋出獄。同時，駐中國的媒體與外國外交官受疫情約束，也很難見證王全璋出獄，能見證這一「歷史時刻的人就少之又少了」。

2015年7月9日，王全璋在中國官方對維權律師的大規模逮捕中是首批被捕者。經過3年多在天津遲未判刑的關押，王全璋直到2019年1月才被天津市法院依「顛覆國家政權」罪判刑4年半，同年4月被移送至山東臨沂監獄，將於今年4月5日刑滿出獄。（編輯：邱國強）1090402