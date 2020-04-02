（中央社紐約2日綜合外電報導）美國每10年一度的人口普查於4月1日展開，台美公民協會（TACL）呼籲台裔美國人在族裔項目勾選「其他亞裔」並寫下「台灣人」，取代以往勾選「中國人」選項。

美國人口普查每10年一次，台灣人這一選項過去被列在中國人項目下。自1990年就開始推動台裔美國人代表權的台美公民協會呼籲台裔美國人在這次人口普查時，勾選「其他亞裔」並寫下「台灣人」。

數位媒體石英（Quartz）報導，台美公民協會負責公民參與的胡若涵（Christina Hu）說，她將「寫下我是台灣人」這件事，當成為後代子孫傳承遺緒的責任，「我們正著眼建立台灣身分的社群意識」。

在2010年美國人口普查中，約有23萬人寫台灣人，較2000年時成長59%。胡若涵說，台裔美國人逐漸擁有更多自信主張自身權利，這反映了在台灣本身的不斷成長趨勢，愈來愈多台灣民眾認為自己是台灣人而非中國人。

每10年一度的美國人口普查，涉及不同群體可以分配到的資金。公家與民間機構會利用這項資料，在醫療保健、教育、住房等方面針對特定族群提供特別服務。

雖然美國人口普查日是4月1日，且今年首度允許線上回覆，但回覆截止日期為7月31日。因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，美國人口調查與統計局建議民眾透過網路或電話回覆，避免人員接觸。（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）1090402