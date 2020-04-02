（中央社紐約/華盛頓1日綜合外電報導）路透社獨家報導，若干消息人士透露，美國川普政府正緊縮規定，以防中國取得美國先進商用科技，然後轉移到軍事用途。

美國高層官員上月25日在會議中商定3項措施，設立一些門檻，防止中國公司購買美國某些光學材料、雷達設備和半導體，不過這些措施尚未定案。

報導指出，這些措施提出的同時，美中正因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情以及相互驅逐對方記者而致關係交惡。

這些措施也顯示，美國政府內部對中國國家主席習近平倡言的「軍民融合發展」政策日益緊張。這項政策力求壯大中國軍力，且同步加強科技發展。

川普政府內部強硬派人士指稱，現在是依照中國政策來更新美國規定的時候了，因為美國某些對外出口的核准與否，主要是根據軍用或民用來決定。

白宮卸任官員莫里森（Tim Morrison）表示：「既然中國人告訴我們，我方出於商業目的對他們提供的任何東西都將交付軍方，那麼我方出口管制法規保留用途區分又有什麼意義？」

莫里森參與修改法規的工作，而此工作最晚從去年就已著手進行。目前尚不清楚，美國總統川普是否會簽署這些修改措施。

產業界憂心，這些包括撤銷許可例外的新規定，恐使中國買家投向他國競爭廠商的懷抱。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1090402