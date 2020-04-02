（中央社杜拜2日綜合外電報導）伊朗是武漢肺炎疫情最嚴重的中東國家，更因在初期低估疫情嚴重性與未能迅速應對招致批評。消息人士指稱，伊朗之所以輕忽疫情，是顧慮到即將到來的國會大選以及與北京的關係。

路透社引述2名伊朗衛生部官員與一名前衛生部官員和3名醫生的說法報導稱，醫生在去年12月與今年1月即警告，科姆（Qom）出現大量新增高燒與肺部感染患者，但因伊朗當局選擇漠視，令科姆最終變成伊朗武漢肺炎的疫情爆發中心。

此外，一名直接知情的資深官員表示，當伊朗當局1月初對境內的類流感病毒產生警覺時，卻因為國會大選即將於2月21日登場，擔心發布詳盡資訊會引發民眾焦慮，直至數週後才宣布疫情新聞。

這名資深官員與一名衛生部官員還說，伊朗當局另一顧慮是，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）源於中國，但北京是伊朗最重要的盟友之一，伊朗不想冒中斷與北京間重要貿易與外交關係的風險。

伊朗政府直到2月19日才公開宣布首宗2例武漢肺炎確診病例，迄今成為中東疫情最嚴重國家，逾3100人因感染武漢肺炎病故，累計確診人數也超過5萬人，其中有1萬6000多名住院患者已痊癒。

歷經數週避免採取封城或隔離措施來對抗疫情後，德黑蘭當局上週決定禁止所有城際間旅行，該措施至少維持到4月8日。

儘管伊朗政府不斷要求民眾沒事待在家，以遏止武漢肺炎疫情擴散，但迄今官方未下令要求任何一座城市封城。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天在內閣會議上警告，沒有快速解決武漢肺炎辦法。「我們無法指出疫情何時會結束，何時才能徹底消滅病毒，未來幾個月病毒可能會一直伴隨，甚至拖到2021年3月。」（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）1090402