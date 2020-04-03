娃娃是許多孩子童年最喜歡的玩具之一，但由於外型仿人，相關的靈異傳說也時有所聞。離墨西哥城（ Mexico City ）南部約 2 小時路程、 1 處名為索奇米爾科（ Xochimilco ）的小鎮附近， 1 座有著神秘傳說的小島，上頭懸掛著各式各樣玩偶，每年都吸引許多遊客前去一探究竟；而這個被稱為「娃娃島」 ( Island of the dolls ) 的地方，背後其實有個令人心酸的故事。

有關娃娃島傳說的起源，據說是半個多世紀以前， 1 名叫做朱利安 ( Julian Santana Barrera )的男子，因為感情創傷而躲到島上，希望能過上不被人煙打擾的生活， 某天他在河邊發現 1 個意外溺死的小女孩，隨後便常在夜晚聽見不明的哭喊聲及腳步聲，讓這個孤寂的小島繚繞著一絲鬼魅的氣氛。

為了撫慰早逝的女孩，同時也阻止鬼怪作祟，朱利安開始在島上放置娃娃，隨著時間流逝，他放置的娃娃越來越多，當中有許多甚至缺手斷腳。慢慢地，整座島幾乎四處都看得到，但不僅沒有絲毫歡樂溫馨的氣氛，反而還添加不少恐怖陰森的色彩，每到夜晚更是讓人感到格外驚悚。

巧合的是，過了幾十年，朱利安也在某天被發現陳屍河中，與當初發現那名死去小女孩的位置一模一樣。而在他死後，娃娃島的傳說開始不脛而走，常會有人帶著娃娃來到這座島上，獻給死去的朱利安和小女孩。有人說曾在夜裡看過島上娃娃會自己動，還有人說感覺有許多雙無形的眼睛盯著自己，也逐漸成為熱門的觀光景點。

在墨西哥當地傳說中，人們相信娃娃具有驅除邪靈、保護人類免於邪惡力量傷害的功能。只是關於故事中的小女孩是否存在，並無可考，因此也有人認為，小女孩只是孤獨的朱利安自己幻想出來的；但也有人深信，島上確實存在著某種神祕的力量，吸引著更多人前去島上與之作伴。

不論娃娃島的傳說是真有奇事、抑或是後人穿鑿附會、刻意營造出的商業觀光噱頭，也許就如墨西哥廣傳的都市傳說「哭泣的女人」（ La Llorona ）一樣，已成為當地人文化不可或缺的一部分；而鬼神之說始終是信者恆信，就看觀眾如何解讀。