（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普近日因回應武漢肺炎疫情屢登媒體版面，而前副總統拜登自上個月風光奪回民主黨黨內初選領先優勢後，似乎正遭受實體隔離和政治隔離而淪為邊緣人。

法新社報導，拜登（Joe Biden）在最先登場的前3個州初選失利下，選情一度告急，但他迎頭趕上扭轉劣勢，在接下來25場初選戰場奪回領先態勢，力壓黨內主要對手聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），幾乎成為代表民主黨出線問鼎總統的篤定人選。

突然間，拜登被擠到鎂光燈外黑影處，陷入失去成為大眾焦點的危機。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，美國現代政治史上出現前所未有情形，幾個州停止初選活動，大型造勢活動被取消，所有面對面競選活動都被迫暫停。

密西根大學（University of Michigan）教授、政治傳播專家巴塞克（Josh Pacek）透過電話告訴法新社：「危機基本上是總統發揮的舞台，對此，拜登沒有能力真正介入。」而川普正充分利用這次機會。

白宮每天召開疫情說明會，時間經常超過90分鐘，而川普藉此宣揚自己和行政團隊的成就，搶占媒體時段與版面。

相較之下，拜登日前在住處地下室露面並對全國發表演說，指控川普在緩解疫情擴散方面「慢半拍」，批評川普淡化疫情的嚴重性。

美國電視網仍給77歲的拜登一些曝光機會，而他也卯足全力展現自己，向美國人民說，自己是比川普更具總統氣度的領袖。

然而，即使威斯康辛州不顧各界反對，堅持於4月7日如期舉行初選，拜登過去主打的溫情、富有同情心的態度等，這些和選民面對面接觸時的最重要政治資產，勢必派不上用場。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1090403