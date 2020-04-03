NOWnews 今日新聞

白沙屯解封進香／媽祖婆聞聲救苦 為病童溫柔加持
白沙屯媽祖與山邊媽祖共乘粉紅超跑前往北港進香的行程已經進入第二天，今天一早從台中起駕，九點半左右就進入彰化，我們都知道這兩位媽祖婆是以疼小孩出名，粉紅超跑行經彰化市中山路三段時，就留下了一段感人的畫面
明年7月6日退出WHO 美國正式致函通知聯合國
據美國《 CNBC 》當地時間週二（ 7 日）報導，在境內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）累計確診人數飆高至近 3 百萬人的同時，美國政府資深官員證實，已經正式通知聯合國秘書長古特雷斯（ Antó
基礎AI夠用嗎／資訊教育落後 台灣還是亞洲數一數二？
台灣資通訊產業發達，許多人都說台灣最適合發展AI，就連國際大廠如Google、臉書都到台灣找人才。不過，立委高虹安卻表示，台灣AI教育根本落後於國際之間。只是，教育部有不同意見，認為教育部數位學習平台
「表演說」惹議 吳怡農再強調：應展示對敵軍攻擊的能力
漢光36號日前進行預先演習時，海軍陸戰隊99旅突擊橡皮艇在海上發生翻覆意外，造成兩名官兵殉職，一重傷悲劇。民進黨智庫副執行長吳怡農昨（6）在臉書上稱漢光演習是「表演、作秀」表示，引發各界議論，他稍早再
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