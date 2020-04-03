NOWnews 今日新聞

基礎AI夠用嗎／資訊教育落後 台灣還是亞洲數一數二？

台灣資通訊產業發達，許多人都說台灣最適合發展AI，就連國際大廠如Google、臉書都到台灣找人才。不過，立委高虹安卻表示，台灣AI教育根本落後於國際之間。只是，教育部有不同意見，認為教育部數位學習平台