（中央社記者戴雅真倫敦2日專電）55歲的英國首相強生（Boris Johnson）上週確診武漢肺炎，原本經過7天隔離就能出關，但媒體報導，強生依舊有輕微症狀，可能必須繼續隔離，遙控指揮政府防疫。

強生上週和英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）同一天宣布確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。韓考克目前已經回到工作崗位，今天代替強生召開疫情例行記者會，但強生仍有症狀，並沒有完全痊癒。

強生原本預計在確診7天後，也就是4月3日解除隔離，不過「衛報」報導，強生辦公室發言人表示，強生目前依然有症狀。

發言人表示：「根據指示，假設仍有高溫等症狀，必須繼續自主隔離，直到恢復正常體溫。如果高溫症狀持續，就必須居家自主隔離7天或更久時間。」至於強生目前是否有發燒，發言人僅表示，強生仍有「輕微症狀」。

強生自從開始居家隔離之後，一直待在唐寧街11號的公寓，透過視訊會議指揮政府防疫，也時不時拍攝影片上傳推特。

英國今天晚間8時再度舉行替國家醫療保健服務（NHS）加油打氣的活動。時間一到，民眾走到家門口或陽台上齊聲鼓掌。在疫情期間持續替民眾服務的行業，包括快遞、超市員工等，也在被致敬的行列當中。

強生的推特上傳影片，可以看到他走到唐寧街10號門口，替NHS鼓掌。（編輯：王永志）1090403