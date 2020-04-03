（中央社佛州勞德岱堡2日綜合外電報導）公主遊輪公司又有一艘船遭遇武漢肺炎疫情衝擊，公司今天表示，珊瑚公主號（Coral Princess）正開往美國佛羅里達州勞德岱堡，船上有12名乘客和船員確診感染病毒。

公主遊輪公司（Princess Cruises）在致法新社聲明中說，珊瑚公主號上共有1898人，包括1020名賓客和878名船員。

公主遊輪公司聲明說，目前為止有7名乘客和5名船員確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），並說「珊瑚公主號正前往勞德岱堡（FortLauderdale），估計4月4日抵達」。

「今日美國報」（USA Today）報導，目前不清楚公主遊輪公司是否獲准停靠佛州。

荷美航運公司（Holland America Line）的郵輪桑達姆號（Zaandam）和鹿特丹號（Rotterdam）也陸續停泊勞德岱堡，這兩艘船上有233人通報出現類流感症狀。

公主遊輪公司旗下的鑽石公主號（DiamondPrincess）和至尊公主號（Grand Princess）先前曾發生重大疫情，分別停靠日本橫濱和美國加州奧克蘭。紅寶石公主號（Ruby Princess）也爆出確診案例，預定本週末再度停靠澳洲雪梨。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1090403