（中央社巴西利亞/聖保羅2日綜合外電報導）巴西將在未來幾週的抗疫戰面臨資源吃緊窘況，醫材和護具供應不足，中國供應的新貨預料一個月後才會抵達。

路透社報導，巴西衛生部長曼德塔（LuizHenrique Mandetta）表示，各州目前庫存充足，但巴西接洽多國後，才找到願意接受巴西幣12億元（約新台幣70億元）訂單的國家，得以補貨。

他說：「第1個國家說不，第2個國家也拒絕，讓我們很擔心。而在昨天晚間，第5個國家點頭，將在30天內送貨。這筆採購非常大，夠用60天以上。」

巴西衛生部告訴路透社，接受訂單的國家是中國，並說訂單涵蓋2億項物品。

曼德塔今天也表示，他已與新任美國駐巴西大使會面，討論合作對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，巴西企業製造的口罩可供兩國使用。

巴西接觸美中世界兩大經濟體之際，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻再度敦促各州放寬嚴格的隔離政策，並說民眾應開始在下週返回工作崗位。

波索納洛和曼德塔因應疫情危機的作法不一致，波索納洛不滿曼德塔建議維持最大程度的自我隔離和社交距離，因為這會衝擊到就業和經濟。

波索納洛告訴Jovem Pan電台，曼德塔有時「做得過頭」，不夠「謙遜」。不過波索納洛也說：「我不打算在這場（抗疫）戰役期間開除他。」

巴西死亡病例持續暴增。衛生部統計顯示，死亡人數從昨天增至299人，增幅23%；確診病例增加15%達到7910起。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1090403