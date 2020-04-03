（中央社雪梨3日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延，澳洲當局在新增病例增幅顯著降低、境內區域界線管制收緊的同時，也表達了對於感染源不明病例數量增加的憂慮。

澳洲的數個州在州界設置檢查站，只允許與鄰州之間的必要旅行，這是自1918年西班牙流感大流行以來，澳洲首度實施類似的激烈措施。

澳洲的確診病例已超過5200起，過去幾天，單日新增病例增幅已從兩週前的25%至30%降為不到10%。目前累計26人死亡。

從海外返國的境外移入病例仍占澳洲病例多數，但本土感染病例也逐漸增加，且找不到感染源。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（GladysBerejiklian）說：「如果找不出感染源，就表示我們無法處理疫情擴散，這是我們擔心的事。」

新南威爾斯州是澳洲人口最稠密的一州，澳洲確診病例有將近半數出現在這裡。新南威爾斯州今天通報新增91例，是自3月中以來，單日新增病例首度降到100例以下。

新南威爾斯州是允許警察對任何違反嚴格社交距離規定者處以高額罰款及有期徒刑的幾個州之一，規定包括限制出門、公共場所限兩人聚集等。

隔鄰的昆士蘭州今天設置充水式護欄及道路檢查站，其他州也採取類似措施。

位於澳洲東南外海的島州塔斯馬尼亞（Tasmania）幾乎孤懸在外，而富含鐵礦石的西澳州（WesternAustralia）也將自5日晚間起實施「硬邊界關閉」。

西澳州當局另管制來往北方金伯利（Kimberley）地區的道路，金伯利區內有大批且通常住得偏遠的原住民，各項服務都很有限，健康指標大致上也落後澳洲其他地區。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090403