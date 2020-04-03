（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國首相強生為了對付2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，今天承諾「大幅增加檢測」；衛生大臣韓考克也表示，目標在接下來幾週內，單日篩檢達到10萬次。

英國當局今天和昨天通報的單日死亡病例皆超過500起。

由於英國政府未做到大範圍篩檢，尤其是針對前線醫護人員，招致外界批評，目前在自我隔離的強生（Boris Johnson）對此回應，矢言大幅增加篩檢。

英國衛生部宣布，自格林威治時間昨天16時起算，24小時內，境內新增569人病逝，為單日最多死亡紀錄；昨天同一時間段，通報增加563起死亡病例。

此外，衛生部通報各醫院新增4244起確診病例，截至格林威治時間今天8時，累計3萬3718人染疫。

先前有官員披露，英國國家醫療保健服務（NHS）體系內約50萬名職員，只有2000人接受篩檢，強生面臨各方批評，連一向支持他的媒體也沒放過他。

韓考克（Matt Hancock）今天回應表示，已努力加速篩檢，目前有5000名NHS員工完成檢測。

韓考克先前接受檢測呈陽性反應，接受隔離，這是他結束隔離後召開的第一場記者會。他說：「目前我定下的目標是在本月底前，單日篩檢數要達到10萬次。這是我們的目標，我決心達成。」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，英國目前單日篩檢約1萬次。新目標除了增加現在以棉棒採檢的方式，還包括尚未實施的血液採檢。

韓考克把境內檢測量不足，歸咎於各國對棉棒和試劑的需求；他還說，購入的部分篩檢工具有瑕疵。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國政府將與國內大學、研究機構和零售商合作，例如亞馬遜（Amazon）或藥妝店博姿（Boots）等商家，擴大棉棒採檢。

以3月31日為例，英格蘭有1萬名醫院病患及NHS員工接受檢測，遠不及單日目標2萬5000次，也比德國單日達7萬次還少許多。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090403