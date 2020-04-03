（中央社記者楊明珠東京3日專電）武漢肺炎疫情延燒，日本政府研擬緊急經濟對策，考慮針對所得降至一定水準的家庭每戶發放30萬日圓（約新台幣8萬3800元）現金，另外將給地方自治體總額1兆日圓的分配款。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重挫日本經濟，許多民眾生活受到嚴重打擊。有關發放現金給民眾一事，首相安倍晉三與執政黨自由民主黨政務調查會長岸田文雄今天下午在首相官邸（行政中心）會談，兩人都同意將針對所得降至一定水準的家庭每戶發放30萬日圓。

日本放送協會（NHK）報導，與安倍會談後，岸田對媒體表示，每戶發放30萬日圓的理由是綜合日本的家庭戶數等各種討論後所得出的數字。

岸田說，他告訴安倍，一定要迅速發錢才行，細節請政府好好整理、擬定。至於經濟對策的整體規模及其他課題，本週末將與政府協商。

日本政府將規劃發放現金的對象範圍等具體細節，快則於8日以前載入正在研擬的緊急經濟對策。

日本政府將編列本年度（2020年4月1日起的財政會計年度）的追加預算，儘速提交國會審理，希望在4月底連假前能通過追加預算案。上次日本政府發放一筆現金給民眾是在金融海嘯後的2009年，平均每人發放1萬2000日圓（18歲以下與65歲以上者2萬日圓）。

有關緊急經濟對策，副首相兼財務大臣麻生太郎今天也與岸田會談，為了援助地方自治體，兩人同意將創設臨時交付金（分配款），規模約1兆日圓（約新台幣2796億元）。（編輯：郭中翰）1090403