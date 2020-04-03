（中央社記者周世惠舊金山2日專電）談到武漢肺炎的政治影響，美國胡佛研究所學者歐斯林說，「不能再相信中國的說詞」，曾在小布希總統政府任職的台裔美國人陳仁宜稱，「世界衛生組織把政治擺在公衛之上」。

史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）今晚透過視訊舉行政策簡報，邀請歐斯林（MichaelAuslin）和陳仁宜（Lanhee Chen）透過線上會議，就「2019年冠狀病毒疾病，中國及政治的影響」（COVID-19, China and the Political Fallout）進行答問，由胡佛研究所主任季里根（Tom Gilligan）主持。

歐斯林首先說，一份美國最新的機密情報報告表示，中國隱瞞2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）感染與死亡人數。他說，這情報最重要的訊息是，「有第一個官方資料承認，我們不可以再信任從中國或中國政府釋放出來的消息」。

歐斯林是研究「當代亞洲」的胡佛研究所學者，最新著作「亞洲新地緣政治」（Asia's New Geopolitics）將在今年5月問世。

他說，「中國一邊告訴世界一種版本的故事，另一邊它知道真相是什麼」，「單純信任北京會把我們放在危機情境」，假使再爆發一次疫情大流行或其他狀況，後果不堪設想。

主持人以「中國病毒」（China Virus）的字眼問，「中國共產黨從這場疫情得到什麼好處？」歐斯林表示，中國多年大外宣打造的形象，如果說了實話，一切會被破壞，但如果中國一開始就透明，外界還可以適當地讚揚中國的幫助。

「相信中國政府的論述對於全球衛生健康有害」，歐斯林說，中國運用它的經濟成長力去增強政治影響力，並以議題設定去呈現失真的故事，他認為「這是國際政府現在危險的時刻」。

陳仁宜是美國公共政策專家，哈佛大學政治學與法學雙博士，父母是台灣移民，2012年擔任共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）競選團隊的政策主任；在前總統小布希（George W. Bush）任內，陳仁宜是美國衛生及公共服務部的高階政治任命官員，現為胡佛研究所研究員。

陳仁宜說，「世界衛生組織（WHO）太容易受到會員國影響，尤其是中國的影響力」，世衛偏重政治而非公共衛生。

陳仁宜舉台灣為例，2002到2003年面對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗讓台灣資訊豐富，有助於這次疫情處理，但世衛持續阻擋台灣加入，「這不會是公共衛生建議的答案，最好的答案是不管政治立場是什麼，愈多訊息分享愈好，很遺憾地，世衛把政治擺在公衛之上」。

陳仁宜批評，世界衛生組織已經「崩壞（broken）」，這在2014年最終導致西非1.1萬人喪命的伊波拉病毒疫情期間就可看出。國際間已不信賴世衛組織能把工作做好，WHO的問題包括決策不透明、無人為決策負責，近幾週更可清楚看出中國對世衛組織領導階層及其決策的影響程度。

他說，對於這次的疫情，上述現象特別致命。世衛一開始完全接受中國「不會人傳人」的說法，一直誇讚中國處理疫情的努力，相信新型冠狀病毒會阻絕在中國境內，直到3月11日，世衛才宣布疫情已成大流行，當時病毒已散播到114國，感染10萬人以上。

陳仁宜認為，早期中國給的資料確實無法反映情勢的危急，有其他國家如台灣提出警訊，遺憾的是很多人沒料到疫情的挑戰會如此嚴重。相對於台灣採取旅行禁令、有強大的公共衛生基礎設施，能掌握病例追蹤和有效檢測，美國一開始沒有這樣的時間與檢測資源。

陳仁宜說：「台灣、南韓、新加坡都非常鼓勵戴口罩，美國之前沒有廣泛鼓勵戴口罩，尤其醫護人員口罩資源也不足，不過現在美國已開始鼓勵戴口罩。」（編輯：郭中翰）1090403