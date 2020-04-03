（中央社記者林克倫北京3日電）台灣向美國捐贈200萬個口罩獲「民主典範」與「真朋友」讚譽，中國外交部發言人華春瑩下午酸言回說，美方現在在中國採購醫療防護物資數量也非常大，不知美方會怎麼評價。

對於中美雙方是否討論過允許台灣以觀察員身分參與世界衛生組織與世界衛生大會等活動，她重申立場說，在符合「一個中國」原則前提下，「台灣地區」的醫療衛生專家可以個人身分參與世衛組織技術活動。

華春瑩下午在外交部例行記者會回答「美國共患難的真朋友」提問時稱，「我們注意到一段時間以來，美方同台灣地區的熱絡互動」。看來現在美方標準真的不高，台灣方面捐贈200萬個口罩，就成了「民主典範」和美國的「真朋友」。

她指出，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會至少已經向美方捐贈100萬個口罩和50萬套新冠病毒檢測試劑盒；紐約州州長公開致謝名單裡，包括現在正在遭受美方無理打壓、卻依然向美國人民慷慨捐助的中國公司。

華春瑩表示，中國還有一些地方省市和企業，紛紛向美國人民伸出援助之手，「美方現在在中國採購醫療防護物資數量也非常大。不知道美方對此會怎麼評價？」

她強調，大疫當前，非常時期，互相幫助和支持都是應該的。「但有一點還是想提醒美方和台灣方面：如果有人企圖借疫情搞政治操弄，趁機損害中國核心利益，就要小心謹慎了」。

至於台灣參與世衛組織活動，華春瑩重申既有立場說，美國政府和台灣方面應該都非常清楚，世衛組織成員必須是主權國家。根據中方與世衛組織達成的安排，在符合「一個中國」原則的前提下，「台灣地區」的醫療衛生專家可以個人身分參與世衛組織技術活動。

她表示，「台灣地區」設有「國際衛生條例」聯絡點，獲取世衛組織發布的突發公共衛生事件資訊，包括疫情方面資訊的通報與合作，沒有任何問題。希望有關方面不要試圖借疫情進行政治操弄。（編輯：繆宗翰）1090403