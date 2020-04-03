（中央社記者康世人新德里3日專電）印度政府近日突然宣布全國封城，聯合國人權事務高級專員、智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）對印度數以十萬計的移民工陷入困境及遭受非人道待遇而表達關切。

根據聯合國的一份聲明，巴舍萊（MichelleBachelet）2日對印度數以十萬計的移民工深表關切，雖然樂見印度政府隨後採取一些解決措施，但她仍表示，這些移民工仍面對挑戰。

巴舍萊說，鑑於印度的人口規模與密度，全國封鎖為印度帶來巨大的後勤和實際的挑戰。各界都希望能遏制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）傳播，但仍應確保防疫抗疫措施不應有歧視性，也不應加劇現有的不平等和脆弱性，這一點至關重要。

若干國家為控制疫情宣布封城，通常會給民眾幾天時間準備，且會宣布配套措施，但印度政府從宣布全國封鎖到實施，只給4小時反應，導致印度民眾在聽到總理莫迪宣布封城後，紛紛出門搶購食物和民生用品，而支領日薪的貧苦移民工，在大城市一下子失去工作和立足之地。

在沒辦法支付房租和購買食物，及印度政府關閉公共運輸工具下，在大城市無法維持生計的成千上萬移民工，包括男子、婦女和兒童，被迫徒步數百公里返家，有些人甚至在旅途中喪生。

為阻止移民工人返鄉將疫情從城市帶到鄉村，印度內政部3月29日向各省發出命令，要求省市區政府攔截返鄉途中的移民工，並執行兩週的隔離；但印度媒體報導，許多移民工遭攔截後並沒有很好的照護與對待，甚至在攝氏30多度下安置在一大塊帆布之下。

印度最高法院3月30日發出命令，要求當局確保向這些被攔截的移民工提供足夠的食物、水、床、基本用品和心理諮詢，同時要求由志工而非安全部隊管理，人道地對待這些工人。對此，巴舍萊表示歡迎。

印度政府稍後也試圖為封鎖政策為窮人帶來衝擊提出解決方案，包括大規模分配食品，要求雇主支付工資及要房東別收租金。

巴舍萊說，儘管印度政府做出巨大努力，但隨著悲劇不斷發展，還有許多事情需要去做。政府的特別措施還應考慮到返鄉移民工中婦女的特殊狀況，她們是經濟上最脆弱的一群，也是受疫情影響最深的人。

對於印度警察毆打移民工及逼迫他們在消毒劑中浸泡，巴舍萊呼籲警方在遏制疫情大流行時必須克制，且遵守有關使用武力和人道待遇的國際標準。印度許多地方政府已命令警方，在遏制病毒過程中禁止使用武力。（編輯：郭中翰）1090403