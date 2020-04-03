（中央社記者楊明珠東京3日專電）武漢肺炎疫情在日本持續擴大，日本醫生會呼籲日本首相安倍晉三儘速發布緊急事態宣言，東京都知事小池百合子說如果安倍發布緊急事態宣言，將是很大的力量，釋放很大的訊息。

2019冠狀病毒疾病（，武漢肺炎）疫情在日本逐漸擴大，日本醫師會（簡稱日醫）3月30日召開記者會說：「是到了政府發布緊急事態宣言的時候了」。4月1日日醫發表以「醫療危機狀況宣言」為題的文件，再度呼籲政府儘速宣布緊急事態宣言。

但日本政府堅持目前情況還不到需要發布緊急事態宣言的時候。安倍今天在參議院院會上言及因疫情擴大，籲請民眾要自肅（盡量克制），不要外出，也不要舉辦和參加大型活動等。

安倍說：「就是不希望採取強硬的措施，要求封城、強制禁止民眾外出、令民生必需品以外的商店歇業，所以才籲請民眾『自肅』。」

安倍坦承以東京等大城市為主，感染源不明的確診者有急增的情況，但他認為，情況還沒嚴重到需要發布緊急事態宣言。

他說：「現在仍持續處於關鍵時刻的狀態，如果真有必要發布（緊急事態宣言），會毫不猶豫。」

東京都知事小池百合子今天下午在記者會上說：「政府如果與經濟對策做配套，發布緊急事態宣言的話，對東京都來說，將成為非常大的力量。」

言下之意，如果安倍發布緊急事態宣言的話，東京都政府將可提出更具效力的對策，更好做事。

小池表示，一旦安倍宣布緊急事態宣言，東京都政府將儘速公布要採取的因應措施概要，讓東京的市民、業者做準備。

具體而言，東京都政府將籲請市民盡量不要外出、籲請設施的利用者、活動的主辦者限制或停止利用設施、停辦活動等。個別的籲請內容今後將等政府做出方針後，東京都政府再做出決定。

小池還說，政府發布緊急事態宣言的話，食品、醫藥等生活必需品的販售、銀行、證券交易所等維持社會與經濟生活所需的服務，仍會進行必要的衛生管理，讓上述行業持續營運。

此外，東京都政府將新成立諮詢中心，回答市民或業主的疑慮，以消弭不安。

小池表示，如果政府能發布緊急事態度宣言，將成為一項很大的訊息。

所謂根據防疫特別措施法，日本首相可發布緊急事態宣言，將指定採取緊急措施的期間、地區。如果是以東京都為對象發布緊急事態宣言的話，小池將根據特別措施法，籲請市民除了維持生活的必要情況外，不要外出、以配合政府防疫。

根據這項特別措施法，也可籲請或指示學校、保育園、非入住型的福祉設施等不要使用設施。此外，多人聚集的劇場、電影院等娛樂設施、夜店等依疫情擴大的情況而定，可籲請或指示這民眾不要使用這些設施。

如果情況緊急的話，可籲請或指示運輸業者寄送醫藥品或醫療機器。但業者如果不遵從這些呼籲或指示，特別措施法並沒規定罰則。

公共交通機關、醫院、食品店、藥妝店等，則不被列入特別措施法限制的對象。

特別措施法中有一些具有強制力的措施。東京都知事研判有需要的情況下，為了建立臨時的醫療設施，在未經所有權人的同意下，可使用土地或建築物。此外，可向業者強徵醫藥品或食品。

小池今天在記者會上表示，已重申多次東京正處於疫情爆發的重大局面，局面甚至更趨於嚴峻。她呼籲東京的市民，明天（4日）起的週末，如果是不必要、不急的情況，盡量少外出。

她再度呼籲市民，盡量避免去密閉空間、人群密集、人與人密切接觸交談的「3密」地方。

日本政府預定快則於8日之前研擬緊急經濟對策，東京都政府將於15日左右，公布緊急對策，內容以醫療體制的確保、經濟對策為主。

小池表示，東京都政府正考慮提出規模空前的緊急對策，盼市民合作，大家全力以赴，共同因應重大局面。（編輯：張佑之）1090403