具有20多年皮雕經驗的白梅蘭，作品兼具藝術、實用及創作性，首次與社區大學學員，在鹿港鎮圖書藝文中心一樓展演廳，舉辦「當我們皮在一起~白梅蘭皮革手作師生聯展」，展期即日起到5月3日止。

白梅蘭接觸皮雕20餘年，師承葉沛玲，多年來擔任彰化總工會、社區大學及農會等皮雕老師，傳授皮雕技藝，她表示，一般人會以為皮革很難製作，其實皮革適合各個不同年齡層的人來接觸，此次展出特色是展品很多都是生活用品，包括抱枕、包包、面紙盒及皮帶等，當中有很多的技法表現，值得前來觀賞。

白梅蘭認為，皮製品在不同的時間中，會呈現出其不同的質感，皮藝品技法多樣，可根據需求，設計出不同風格的生活用品，兼具藝術與實用性，皮革的選用、繪製、着色剪裁和縫製，每一步驟每一細節，講求精練的技法及嚴謹的製作過程。

鹿港鎮長許志宏表示，皮雕製品中手工雕刻的紋飾歷久彌新，具有古老典雅的生命力，現代又加上染色，使作品更有層次，每一件都獨一無二，這次的展出作品更與生活習習相關，值得一看。

此次展覽，除了展現皮革工藝中皮雕、皮塑、手工皮件等傳統表現技法外，也和生活結合搭配，呈現生活藝術，白梅蘭希望透過此次師生聯展，見證師生們的薪火相傳，展現個人紥實功力與學習成果，讓更多人能認識、喜愛皮革工藝及手作樂趣，歡迎各年齡層一起加入皮革工藝世界，讓我們「皮」在一起。