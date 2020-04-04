華倫夫婦被認為是美國最具代表性的靈異現象調查者，兩人經手靈騷事件據說逾 1 萬起，其中著名的安娜貝爾娃娃、阿米提維爾鬼屋事件等，都被好萊塢改編成恐怖電影，獲得廣大的成功。

華倫夫婦調查的五大事件中， 1974 年至 1989 年的「史慕爾靈騷事件」受到當時電視媒體的關注，而其中無法解釋的神秘現象，令影視公司深感興趣，分別在 1986 年、 1991 年被改編成影視作品。

被洪水摧毀家園的傑克・史慕爾（ Jack Smurl ）、珍妮特・史慕爾（ Janet Smurl ）兩人帶著孩子們和男方父母，搬進了賓尼西法州西皮茨頓市（ West Pittston ）查斯街上的聯式房屋。然而，一家人沒想到惡夢從此開始。

一開始，屋內的物品無故消失，或是損壞；老舊的牆壁經過粉刷沒多久，又開始斑駁；廚房內的電器沒有插電卻著火；詭異的氣味時常瀰漫在屋內，卻找不出原因。

然而這一切沒有讓史慕爾一家離開，傑克升職了並開始兼任女兒學校的壘球隊教練，另一方面珍妮特又懷孕了，並且開始協助當地高中組織戒酒小組，女兒們成績表現出色，同住的父母也很開心。

但就像每個劇情急轉直下的恐怖故事，傑克的母親瑪麗（ Mary ）因為先前的心臟病，有了一點靈視力，但這特殊的能力開始增強，她看見詭異的黑影在屋內漂浮。

瑪麗和珍妮特婆媳倆稱，有時會聽到很像彼此的聲音。珍妮特說自己好像聽到了瑪麗呼喚自己的名字；瑪麗則是以為聽到兒子與媳婦在爭吵。

珍妮特晚上睡覺時，總感覺到一股邪惡的力量在干擾。傑克睡在珍妮特旁邊時，也聽到了一個耳語，像是年輕女性的聲音，當他轉頭看向妻子時，卻看到一個黑影爬上珍妮特的腿。

從那之後，史慕爾家內的靈異現象開始加劇，燈具從天花板落下砸中其中一個女兒；家裡養的狗被不知名的力量扔到牆上；珍妮特被不知名的力量拽到空中，並扔到房間的另一端；傑克稱一個女鬼在他看棒球比賽時進入客廳，並和他發生性行為；鄰居時常在史慕爾一家出門時，聽到房內傳出尖叫聲。

飽受驚嚇的史慕爾家決定聯絡華倫夫婦。擁有靈媒能力的羅琳・華倫（ Lorraine Warren ）調查後發現，房子內有 4 個靈體：年長無害的老婦人、年輕有暴力傾向的女性、飽受苦難並死在這間房內的男性，以及一個惡靈。這個惡靈試圖用其他 3 個靈體，摧毀史慕爾一家。

接著華倫夫婦開始在房內進行各次驅魔儀式，就在此時，史慕爾夫婦決定將自己的故事告訴大眾，希望能夠得到幫助，然而事與願違，嗜血的媒體看見了故事性，屋內的惡靈卻繼續騷擾史慕爾的家人。

民眾開始在房屋前架設相機，記者們擠在草皮上，圍觀者將史慕爾一家團團包圍，該地區的天主教教會，無法確認屋內是否有惡靈，幾位神職人員到了家中進行祝福儀式，直到 1986 年，一名教區神職人員終於進入到屋內，並待了 2 晚，但什麼事也沒有發生。

受不了媒體騷擾的史慕爾夫婦終於在 1987 年搬離惡靈纏繞的房子，但惡靈比記者更纏人，新家仍然出現無法解釋的超自然現象，直到教會認可的驅魔師到訪舉行儀式，惡靈才從這家人的生活中徹底消失。

但排山倒海而來的是記者、各方「專家」、神職人員、電視節目製作人的追殺，每個人都細細審查史慕爾一家的故事，試著找到故事中的破綻。有趣的是，惡靈雖然恐怖，但最後真正讓史慕爾搬家的卻是不斷窺探他們的大眾。