2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球延燒，中央流行疫情指揮中心今（ 3 ）日公布國內新增 9 例COVID-19（武漢肺炎）確診病例，目前台灣累計 348 人確診。對此，有網友在網路上表示疑惑，「新冠肺炎確診數竟超過 SARS ？」沒想到網友更點出未來可能的「 1 爆發時機點」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「 SARS 時台灣總確診是 346 名」的文章表示，「今（ 3 ）天確診人數加 10 名來到 348 名，已經正式超越 SARS 的感染人數了，雖然兩個病毒的特性不同，新冠肺炎比較會傳，死亡率也比較低，但是今天正式超越了，不知道未來會怎麼發展，希望持續警戒…不要讓 SARS 犧牲的人白犧牲了」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有過來人網友點出新冠肺炎未來可能的「爆發時機點」，留言蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「 SARS 時代，歐美有大爆發嗎？」、「 SARS 全球 8000 確診，跟武漢肺炎不是一個量級」、「已經鬆懈了，看看連假智障出遊人潮」、「 17 年前，中國還不發達， SARS 只影響到華人圈，連日本都沒傳到」，甚至更有過來人擔憂接下來新冠肺炎的「爆發時機點」有可能就在「清明節之後」，「 SARS 在當年 4 月 24 日時破功爆發群聚感染」、「台灣人不要鬆懈了， SARS 就是四月破功的」、「 SARS 就是過完清明節之後大爆發，希望歷史不會重演」。（編輯：王柏文）