（中央社台北4日電）今天是香港 「基本法」頒布30周年，中聯辦主任駱惠寧撰文表示，當前「一國兩制」的實踐已經進入了「五十年不變」的中期，一些長期積累的矛盾逐步顯現，要堅守「一國兩制」事業初心。

駱惠寧這篇「堅守『一國兩制』事業初心，堅持依照憲法和基本法治港」刊登在中共中央政府駐港聯絡辦公室官網，文中說，重溫「一國兩制」的事業初心，回顧總結「基本法」制定和實施中積累的寶貴經驗，「對於當下香港如何克服風雨考驗，書寫『一國兩制』新篇章，具有重要的現實意義」。

他指，「一國兩制」的事業初心，「體現為基本法的立法目的，即基本法序言明確規定的『維護國家的統一和領土完整，保持香港的繁榮和穩定』」，其後中共18大報告也進一步將之概括為「維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定」。

駱惠寧表示，當前「一國兩制」的實踐已經進入了「五十年不變」的中期，一些長期積累的矛盾逐步顯現，「尤其是在去年修例風波中，發生了大量嚴重觸碰『一國兩制』原則底線的行為，憲法和基本法的權威受到前所未有的挑戰，許多深層次問題都到了必須面對和解決的重要時期」。

駱惠寧指，應對「一國兩制」實踐中面臨的各種困難和挑戰，要堅守「一國兩制」事業初心，堅定憲法和基本法制度自信，「不為一時之曲折而動搖，不為外部之干擾而迷惘」。

他說，「我們要堅決按照習近平總書記所強調的，貫徹『一國兩制』方針堅定不移，不會變、不動搖；確保『一國兩制』在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿著正確方向前進」。（編輯：翟思嘉/曹宇帆）1090404