（中央社記者黃自強新加坡4日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡實施更嚴格的社交安全規範，知名觀光景點濱海灣金沙與聖淘沙名勝世界將暫時關閉約一個月到5月4日。

新加坡為降低疫情威脅，從3月26日晚間11時59分起，關閉酒吧、夜店、迪斯可舞廳、電影院、劇院與卡拉OK等娛樂場。這項禁令到4月30日止。

當時這項規定並未禁止包括賭場在內的旅遊景點。景點可繼續營運，但要遵守嚴格的安全距離要求。

不過，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球蔓延，新加坡昨天新增65起確診病例，累計總數達1114例，5人死亡，另再多出現3個新感染群。今天上午又新增一名患者不治。

新加坡昨天再宣布更嚴格的安全距離措施，決定從4月7日到5月4日關閉大部分提供非必要性服務的工作場所。濱海灣金沙與聖淘沙名勝世界也配各規定關閉。

濱海灣金沙關閉設施包括飯店、金沙藝術科學博物館、購物商場、餐飲場所與賭場。

聖淘沙名勝世界的環球影城、S.E.A.海洋館、聖淘沙水上探險樂園、聖淘沙名勝世界海豚園區與賭場也會關閉，但會開放部分的餐飲場所提供外帶或送餐服務。

濱海灣金沙是新加坡知名旅遊景點，這座綜合渡假勝地由3棟摩天大樓組成，從2010年開幕以來徹底改造新加坡天際線。聖淘沙名勝世界從各種主題公園、水族館、水上樂園到沙灘應有盡有，同樣受到親子家庭喜愛。

濱海灣金沙與聖淘沙名勝世界在這段時間也會取消訂房住宿的服務。（編輯：馮昭）1090404