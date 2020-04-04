（中央社羅馬3日綜合外電報導）義大利近日指控俄羅斯派來協助對抗武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情的醫療團中暗藏間諜，引發俄羅斯當局不滿，兩國罕見爆發口水戰。

義大利國內一篇新聞報導指出，俄國派遣醫療團到米蘭（Milan）附近的武漢肺炎疫情重災區協助抗疫，但這個醫療團的性質似乎不單純，通常禮尚往來的兩國因此出現不尋常的言辭交鋒。

這群俄國醫療團人員上週來到義大利北部疫情重災區倫巴底大區（Lombardy），協助當地醫療院所及看護中心進行消毒工作。

武漢肺炎疫情席捲全球之際，正是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在西方國家特別脆弱時刻一展俄國「軟實力」的大好機會。

但「義大利時報」（La Stampa）昨天報導，這個由醫師和專家組成的104人醫療團，幾乎可以斷定有來自俄羅斯軍事情報局（Glavnoye RazvedyvatelnoyeUpravleniye，GRU）的軍官藏身其中。

前北大西洋公約組織（NATO）化學武器專家布瑞頓-高登（Hamish De Bretton-Gordon）告訴義大利時報：「毫無疑問地，他們之中有GRU軍官。」

英國曾指控GRU軍官2018年試圖在英國毒害俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）。

美國情治單位認為，2016年美國總統大選競選期間，GRU也駭入美國總統川普的民主黨籍對手電腦伺服器。

布瑞頓-高登還告訴義大利時報：「我們可以假設（俄國醫療團）會想要盡可能挖出關於義大利軍隊的消息，並建立情報網路。」

俄羅斯當局對這項指控迅速做出憤怒回應，俄國駐羅馬大使館昨天在推特（Twitter）上轉貼俄國國防部發言人的聲明，譴責「義大利時報」的報導是假新聞。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）1090404