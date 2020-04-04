（中央社記者林育立柏林4日專電）武漢肺炎疫情延燒，各國爭搶口罩，德國柏林市政府指控美國在曼谷機場將20萬個N95口罩截走，做法猶如「現代海盜」。

柏林內政部長蓋澤爾（Andreas Geisel）證實，20萬個口罩在曼谷被「沒收」。他批評美國的做法是「現代海盜」，美國不應該這樣對待大西洋對岸的夥伴。

蓋澤爾表示，在全球面臨危機的此刻，也不能用「狂野西部」的方式。他要求德國政府施壓美國遵守國際規範。

柏林市長繆勒（Michael Muller）也批評美國總統川普不負責任，「既不人性，又令人無法接受」。

柏林市府消息人士告訴每日鏡報（DerTagesspiegel），柏林警方向美商3M訂購了20萬個N95口罩，這批在中國生產的口罩運到曼谷機場後，原本將空運到德國，卻被攔截轉送到美國。

柏林警察局局長史洛威克（Barbara Slowik）推測，這批口罩被沒收原因是美國對口罩實施的出口禁令。

不過，3M反駁柏林市府的說法，一名發言人說，柏林警方沒有向該公司訂購中國製造的口罩。

稍早法國也傳出，向中國訂購的一批口罩在停機坪等待裝入貨機前一刻，被半路殺出的美國買家出高價買走。（編輯：馮昭）1090404