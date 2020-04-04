（中央社記者郭朝河吉隆坡4日專電）馬來西亞財政部長扎夫魯（Zafrul Tengku Abdul Aziz）今天發表聲明，從6日開始，830萬戶家庭或單身者將分階段獲得「國家關懷援助金」。

聲明表示，內陸稅收局已完成在第一階段的國家關懷援助金審核，總額92億4000萬令吉（約新台幣640億3600萬元）撥款將於4月和5月分兩個階段，直接匯入符合資格者帳戶。其中的56億3000萬令吉將於6日開始撥款。

馬來西亞自3月18日至4月14日實施行動管制令，導致許多人民生計受影響。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）於3月27日推出總額2500億令吉的關懷人民振興經濟方案，其中1280億令吉普遍運用在全民身上，包括100億令吉的「國家關懷援助金」；1000億令吉則支持商業活動與企業營運；20億令吉用來鞏固經濟；其餘是之前宣布的經濟振興計畫範圍。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，今天新增150起武漢肺炎確診病例，全國累計3483例；死亡病例增加4起，累計57例，死亡率約1.63%。

諾希山表示，截至中午12時，新增的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例中，有80例與吉隆坡清真寺大集會有關。

病患康復出院新增88名，累計出院915人，康復率為26.27%。其餘病患中，有99人在加護病房接受治療，其中50人需要呼吸器輔助。（編輯：馮昭）1090404