（中央社記者劉建邦台北4日電）台中市大里區5歲男童騎腳踏車擦撞百萬特斯拉電動車，警方到場後依規定對男童酒測引議論，男童母親認為酒測年齡應彈性處理。警政署今天表示，對男童酒測符合標準程序。

台中市警察局霧峰分局今天指出，昨天下午獲報指發生車禍事故，到場發現5歲男童騎腳踏車撞到停在民宅門口的特斯拉電動車，電動車有擦撞痕跡，員警依規定到場測量距離，並對肇事者酒測。

男童母親接受中央社記者採訪時說，小朋友在酒測過程中發抖、臉色發白，很緊張，直到第5次才完成酒測，雖酒測是警方作業程序，但她覺得為何要叫這麼小的孩子做酒測，應可更彈性處理。

對此，警政署指出，依道路交通事故處理規範，針對交通事故現場，各種有利還原真相跡證，應詳細採集紀錄，台中市警局對男童酒測，符合標準作業程序（SOP），並無不當。

警政署表示，車禍原因尚未研判、分析前，先對雙方進行酒測，保全所有證據，可作未來車禍究責事證，符合公平原則。

警政署指出，道路交通事故處理規範明文規定，發現當事人有酒味、車上有酒瓶等合理懷疑酒駕情形，或有一方當事人提出要求，懷疑對方有酒駕，則要對另一方當事人酒測，此個案應由台中市警局說明自訂酒測SOP及理由。（編輯：方沛清）1090404