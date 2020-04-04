Gino、JR紀言愷日前受遊戲廠商邀約，再度合體拍攝十五年前經典偶像劇《紫禁之巔》網路短片，兩人表示已經很多年沒有一起受邀同一個拍攝工作，因此備感期待，也希望能給一直都盼望著見到他倆合體的粉絲們一個驚喜。

兩人一碰面話匣子打開就停不下來，除了互相更新近期的工作狀況外，JR紀言愷也與Gino分享新手奶爸的育兒經，苦笑說：「帶小孩都睡不飽！」而當年拍攝時的趣事，也一時間全湧上心頭，當兩人擺出《紫禁之巔》宣傳海報一模一樣的動作姿勢時，令現場不少工作人員驚呼：「這就是我以前看的《紫禁之巔》！」

Gino、JR紀言愷對於拍攝細節相當講究，兩人默契依舊，互相Battle舞蹈動作排練，往往只要一個眼神便能知道對方要做什麼動作，而在拍攝過程中也不斷討論彼此走位、鏡位，展現專業演員的一面。雖然拍攝從凌晨開始，但兩人都不喊累，為了給現場工作人員提振精神，還會不時講講笑話，讓整個片場氣氛相當愉快熱鬧。

其中一幕是JR紀言愷重現當年電視劇中八家將經典動作，他問了正在看螢幕的Gino說：「你覺得我的腳要這樣往下壓，還是往上抬？」Gino立即給予中肯建議說：「你要壓腳背啦！這樣看起來腿比較長！」讓JR紀言愷忍不住笑著回說：「哈哈！對啦！從以前我腿就是比較短。」兩人逗趣的互動，笑翻現場工作人員。