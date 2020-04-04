（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡4日專電）為防堵武漢肺炎疫情擴大，南非實施21天全國封鎖，竊賊趁著學校停課進入校園行竊，臨走留下字條「因為封鎖導致我們餓肚子，只好取走一切東西」。

目前遭竊的5所學校均位於豪登省（Gauteng）。

南非新聞網站「索威坦人即時消息」（SowetanLIVE）3日引述教育廳發言人馬波納（Steve Mabona）表示，竊賊破壞教室以及教職員辦公室門窗行竊，所有櫥櫃都被撬開，東西得手後揚長而去，室內一片凌亂。

其中一所學校的牆上還有竊賊的留言「因為封鎖導致我們餓肚子，只好取走一切東西」，令校方為之氣結。

被竊取的東西包括印表機、電腦、微波爐、停電時照明燈、窗戶鐵製把手、牆壁插座、電暖爐，以及學校福利社販賣物品。

馬波納說：「其中一所學校被竊走259張椅子。警方已經逮捕2名嫌疑犯，正在積極追查與偵辦中。」

教育廳呼籲民眾提供警方相關線索，同時提醒校方在全國封鎖期間提高警覺，防範宵小有計畫的犯案。

南非自3月26日至4月16日進行21天全國封鎖，停班停課。截至3日晚間，全國共有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）1505確診病例。（編輯：林憬屏）1090404