（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普女婿庫許納身兼白宮幕僚、武漢肺炎專案組成員等要職，但有外媒報導，庫許納自詡為各政府部門間的溝通橋梁，可是個性驕傲自大，徒讓白宮的疫情應對增添混亂。

美國「信使新聞」（Mercury News）和「紐約時報」（New York Times）等媒體報導，庫許納（JaredKushner）是房地產開發商出身，沒有任何醫療專業知識或動員統御經驗，卻在本次2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情期間成為防疫工作的要角。

由於身分特殊，庫許納自詡為各政府官員之間的溝通橋梁，然而，美國政府疫情應對就如一盤散沙，始終落於人後。

美國政府一名官員表示，庫許納宣稱要幫忙縮小岳父川普和通用汽車公司（General Motors）之間因為生產人工呼吸器所產生的分歧，但白宮至今仍未能取得足夠呼吸器及其他醫療設備。

部分人士批評庫許納個性傲慢。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）先前表示，紐約州在疫情達到高峰時，需要3萬台呼吸器。

對此，庫許納認為古莫危言聳聽，據稱他說自己掌握重症加護病房的所有相關數據，且自己「更聰明」，預測「紐約不需要這些呼吸器」。

新聞工作者柏恩斯坦（Andrea Bernstein）透露，曾跟庫許納打過交道的人說，無論做什麼，庫許納「認為自己都能做得比任何人還要好，即使他根本不知道自己在說什麼，依然對於自身能力和判斷力非常有信心」。

部分官員認為，庫許納徒讓美國的疫情因應增添另一層混亂，例如他的團隊近日指示美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency,FEMA），立即將醫療設備運至伊利諾州和新澤西州等尚未向當局提出正式要求的州。

即使部分官員擔心，這麼做會使疫情熱區華盛頓州等地，面臨醫療必需品匱乏危機。為此，FEMA官員還必須致電請伊利諾州和新澤西州政府提出正式要求。

美國聯邦眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）說：「FEMA與白宮之間溝通失敗。FEMA要提供後勤支援，白宮應該讓FEMA做他們的工作。傑瑞德（庫許納名字）或其他沒有經驗的人都沒有理由干預。」

庫許納還將已經正在做出的改變歸功於自身，且至今仍未兌現許多之前做出的承諾，例如他曾力促建立病毒檢測的全國網站，以及廣建得來速篩檢站等，兩者目前都尚未兌現。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090404