（中央社記者黃自強新加坡4日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡實施更嚴格的社交安全規範，4月7日起將暫時關閉非必要服務場所一個月，理髮店雖然可以繼續營業，但只准理髮，暫停染燙。

新加坡昨天宣布更嚴格的社交安全距離措施，決定從4月7日到5月4日關閉大部分提供非必要服務的工作場所。

根據新加坡規定，諸如水、能源以及與環境有關的服務仍持續運作，與日常民生有關的理髮店、電梯維修與洗衣店，以及醫院、銀行與公共交通運輸服務和電信等均照常營運。

新加坡餐館與小販中心、咖啡店與食閣等庶民美食中心仍會繼續營業，但僅接受用餐民眾外帶或送餐訂單服務。食品供應商與物流等相關行業仍可照常營業。

理髮店不在暫停關閉一個月的名單內，新加坡百貨商場內或鄰里中心大多設有快速剪髮服務，負責剪髮的設計師難以和顧客保持一公尺安全社交距離，但會戴上口罩。美容院與按摩院將會暫時關閉。

這些理髮店會準備體溫計測量顧客體溫，備妥洗手消毒液，另會消毒理髮器具。

店內理髮座位保持相隔至少一公尺的安全社交距離，設計師會消毒前一名顧客接觸的區域。

不過，無論男女進入理髮店只准理髮，暫停染燙。理髮店指出，顧客修剪完頭髮，就馬上離開，節省時間並速戰速決，這是為了確保雙方安全。

新加坡總理李顯龍昨天透過臉書、電視與廣播媒體直播指出，過去幾個星期以來，武漢肺炎病例逐漸增加，新加坡密切關注事態發展，並隨著疫情演變，逐步加強防控措施。

他鼓勵民眾儘量待在家中不要外出，建議外出民眾戴口罩，保護自己與他人，從5日起將發給每個家庭能夠重複使用的口罩。

新加坡衛生部晚間最新公告，今天新增75起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，確診累計總數達1189例。（編輯：林憬屏）1090404