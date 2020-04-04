（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡4日專電）南非為防堵武漢肺炎疫情而進行全國21天封鎖，導致境內約5000名德國遊客無法返家。經德國駐南非大使館與交通部協商後，遊客已自3日起陸續搭乘南非航空班機返回德國。

南非自3月26日全國封鎖以來，制定嚴格旅遊規範，幾乎所有航班停飛。

南非新聞網站「公民報」（The Citizen）今天引述德國遊客路可高（Wolfgang Luckau）表示，他與其他團員曾經試圖離開南非，但沒有成功。

直到3日，他們終於在接獲通知，前往指定地點集合搭乘規定的巴士前往機場，搭乘南非航空（SouthAfrica Airways，SAA）晚上10時班機離開南非回德國。

集合地點有數百名德國旅客集結，他們正忙著填寫各式各樣表格，每個人的臉上都顯得疲憊不堪。

路可高說：「我們曾經有機會搭乘3月26日班機飛回德國，但是無法成行。當時只好搭乘計程車回到飯店，幸好飯店仍有房間可以提供。」

他說：「很多南非人開始歧視歐洲遊客，認為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）是國外旅客帶進南非的。這絕對不是真的。作為遊客，我們帶錢，不帶病毒。」

不過，他表示感謝協助他們度過艱難日子的南非陌生人。

南非於3月5日確診的第一個冠狀病毒病例是一名男性，他與妻子參加一個10人組成的義大利滑雪旅遊團，回到南非後確診，其他團員也陸續出現症狀進而確診。（編輯：馮昭）1090404