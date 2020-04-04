【NOW健康 陳敬哲／台北報導】新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）本土個案，每日不斷向上增加病例數，今（4）日再增1名患者（第352例），感染來源不明，防疫單位正在調閱資料追查，同事社區保全感染者（第336例）目前已追查接觸者388名，密切接觸已採撿7名。另外，雖然連假中，墾丁、阿里山、夜市等處，指揮中心呼籲不要再去。

指揮中心今日公布國內新增7例新冠肺炎（COVID-19）病例，分別為6例境外移入及1例本土病例。全球累計1,074,272例確診，分布於181個國家／地區；病例數以美國270,473例、義大利119,827例、西班牙117,710例、中國大陸81,639例及德國79,696例為多；病例中58,053例死亡，新增6,838例，以義大利14,681例、西班牙10,935例、美國7,077例、法國6,507例及英國3,605例為多。

首例本土嗅味覺異常個案 案352目前感染源不明

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第352例是1名40歲男性，沒有出國史，3月30日晚間開始發燒，先到診所就醫，次日沒有上班都在家裡，4月1日再次就醫，臨床醫師懷疑病情採撿今日確診，由於生活單純大多獨居在家與工作，目前匡列9位接觸者，包含7名同事2名親友，目前感染來源不明。

另外，指揮中心發現，第352例出現嗅覺與味覺喪失症狀，由於有類似症狀台灣確診患者，大部分都是入境感染者，或相關接觸感染，但第352例也出現了嗅覺與味覺異常，很可能是本土無來源病例中，第一個有相關症狀感染者。

社區保全感染匡列388人接觸 社區1人曾發燒就醫

受注目的第336例患者（社區保全），莊人祥補充，目前確認她住在較偏遠山區，上下班都是騎機車，受感染來源目前推測比較容易在工作社區，目前正在利用監視器影像確認接觸史，在社區住戶同意下，可能會利用住戶健保資料勾稽就醫資料，目前接觸者匡列388人，採撿7人中5人陰性，2人等待結果。

指揮中心調查第336例患者任職社區，如果有旅遊史與疑似症狀都符合採撿標準，目前匡列204名住戶，目前確認有1人因發燒送到醫院治療，即將採撿確認有無感染新冠肺炎，曾經與第336例接觸社區住戶，沒有發現有出國史。

奧捷旅行團高發病率 無症狀2人確診

2名確診個案會在明（5）日發布！莊人祥說明，日前17人奧地利捷克旅行團，除領隊（第108例）因病死亡外，團員共有5人確診，由於感染率太高，追回其他沒有症狀團員檢查，昨日發現2名團員有肺炎症狀，採撿化驗已經確認陽性，相關細節將會在明日發布，也就是該團再增2名案例。

2名團員雖然有肺炎，但自己覺得沒有特別徵兆，莊人祥對此解釋，2名團員可能對於自己輕微症狀沒有特別感知，不知道肺部已經浸潤，藉由X光與斷層掃描檢查才發現病症，有時輕微肺炎患者平常稍微有一點咳嗽，不一定會發現自己有疾病，因為病徵與個人認知有關，有時需要進一步檢查才能確診。

清明連假人潮塞爆墾丁 指揮中心急發簡訊提醒保持距離

另一方面，指揮中心發現多處觀光景點連假人潮擁擠，加上發現多人沒有戴口罩，因此發出2則細胞簡訊提醒正在當地民眾保持社交距離，同時最好戴上口罩，包含阿里山、嘉義文化路、台南關子領、虎頭埤、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等，特別是屏東墾丁相關遊覽區。

指揮中心指揮官陳時中強調，按照目前台灣感染狀況研判，應該不會與日本在櫻花季連假後，本土個案迅速竄升一樣，因此曾經說民眾可以出外走走，但還是要保持社交距離，否則就要戴上口罩，但在電視畫面能看到，例如墾丁人潮多，社交距離難維持，許多民眾也沒有戴上口罩，所以特別發簡訊提醒。

台鐵高鐵車廂內禁止飲食 不聽規勸立即送辦

同時，交通部已經決定，高鐵與台鐵所有列車，在疫情期間都禁止在車廂內飲食，並且要戴上口罩才能上車廂，所有車上飲食包含鐵路便當等，一律暫停販售，如果在車廂內經工作人員發現，未戴口罩或飲食，會先採取柔性規勸，如果不受管控或引發爭端，將會直接罰款或送辦。

▲2020/4/4 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。（資料來源：衛生福利部疾病管制署YouTube）