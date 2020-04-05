（中央社台北5日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）讓中國前線醫護疲於奔命，官方雖多次表示將給予補貼，但有許多醫護人員領到補助後又被要求退回，也有些補助被醫院高層與行政人員領走大半。

武漢肺炎爆發初期，中國財政部1月底下發通知，規定對直接接觸治療病例、參與病原檢測和疫情防控等工作的相關人員，每人每天予以人民幣300元（約新台幣1200元）補助。

隨後許多地方機構也紛紛提出各種針對醫務人員的補助政策，其中湖北2月初宣布，當地一線應急處置醫護每人可獲6千元補助。

不過，中國醫療資訊平台「醫學界」近日發布調查顯示，59.3%的醫護在疫情期間只拿到基本工資，20.2%的醫護低於基本工資，只有2.0%的醫務人員收入高於日常工資。

而關於領取補助問題，參與調查的醫務人員中，6成人表示不符合臨時補助範疇標準。而在符合臨時補助範疇標準的醫務人員中，僅有21.3%的人拿到了補助，78.7%的人沒有拿到補助。

醫學界這次調查共收集637份有效問卷，來自中國28個省市地區，其中548份來自公立醫院，89份來自社會辦醫療機構，參與調查的醫務人員有558人。

中國網路醫療平台「春雨醫生」也撰文表示，在明確規定補助政策向醫務人員及防疫工作者傾斜的情況下，卻發生了陝西安康中心醫院違規發放補貼事件。此外，武漢市第五醫院等多家醫院的醫生也反映醫院領導、行政人員所得的補助是一線醫生的兩倍之多。

中國國家衛健委因此針對地方補助「濫領濫發」問題，進一步明確一線醫務人員的範圍，也要求嚴格執行審查監督。但執行仍有諸多問題，許多醫務人員近期反映，在1月、2月發放的補助，醫院又要求退回。

有人不滿稱，「即使沒有直接接觸確診病例，但同樣冒著被感染的風險，犧牲時間與健康，夜以繼日地工作著。」此外，也有不少醫護反映，他們確實在前線抗疫，但補助依然被收回。

最慘的例子是一名江西醫護人員，他3月28日貼出的薪資單在微博上被轉發了3萬次，這名醫護人員自述在感染區工作了兩個月，但薪資單顯示醫院不僅沒有發放本月抗疫補助，還收回了之前發放的4200元補助，扣除社保費後，最終到手的薪資只有412元。（編輯：翟思嘉/賴言曦）1090405