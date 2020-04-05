（中央社記者周世惠舊金山4日專電）對愛書人來說，在家防疫可能是史上空前最好的閱讀時光，矽谷一家獨立兒童書店以當天直送到府的訂書服務鼓勵閱讀，並推出線上說故事時間和小讀者相約網路見。

舊金山灣區實施居家防疫令即將進入第3週，街景異常冷清空曠，經濟持續下滑，除了超市與提供外帶服務的餐廳生意一支獨秀，大多數的企業和商家都在尋找疫情之下的新方向。

矽谷一家兒童書店決定把面對面的說故事形式搬上網路，一週3次固定的時間，邀請親子檔的讀者到粉絲頁的直播現場，「看」他們「讀」故事，同時鼓勵親子在家共讀。

「在我們一生當中，很棒的回憶是擁抱著孩子，一起閱讀，看著他們聽故事時臉上的表情，孩子們可以發揮想像力」。麥馬洪（Mary Shella McMahon）告訴中央社記者她的想法。

她曾是一位歷史學家，在孩子長大成人之後，愛書的她決定「為書做一點事」，因此到書店工作。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐美國，以往社區圖書館和書店的「說故事時間」從3月中已停擺，家有學生的加州家庭，某種程度都進入「自學方案」。麥馬洪說，這可能是一個很恐怖的時刻，也可以是很美好的時刻，團結在一起，建立共同的回憶。

書店的共同經營者葛羅斯克斯（Flo Grosskurth）對記者談起疫情之後的書迷活動，除了一週3次讀繪本和新書給小孩聽，並舉辦一週一次的網路讀書會；身為老闆之一，她也帶著孩子登場為粉絲說故事，手機那端粉絲頁的回應，讓她覺得經營書店讓心靈充盈。

「我們都喜歡閱讀，這是我們鼓勵對方的方式，即使我們只能約好時間，對著螢幕一起閱讀和討論」。她認為：「在困頓時光，書本是很好的出口，閱讀給予人們探索新東西的機會，放慢思考、放慢生活中所有事」。

她說：「不意味著你要花一整天閱讀，只是一天20、30分鐘或一小時，特別是當你和孩子一起共讀，或者讀給你的孩子聽，會強化他們對於閱讀的喜愛，也會更加連結家庭關係。」

原本是工程師的葛羅斯克斯與前一份工作的主管合資買下這家近40年歷史的兒童書店，去年9月正式接手營運，還不到半年就遇到疫情的挑戰。她表示，這不是商業的常態，但剛好是傳統書店轉型數位的練兵場。

她說，書店的社會責任之一是強化「每個人都可以成為很棒的讀者，甚至是作者」，目前書店對附近城市的消費者提供免費物流服務，「親自送貨到街邊」，保持社交距離支持愛書人。（編輯：周永捷）1090405