（中央社東京5日綜合外電報導）日本境內2019冠狀病毒疾病疫情延燒，今天已突破3500例，醫界、政界及財經界已有聲音希望政府公布「緊急事態宣言」，但日本政府審慎以對，深怕衝擊經濟，公不公布陷兩難。

日本政府日前公布「新型流感對策特別措施法」修法，讓首相取得面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情公布「緊急事態宣言」的法源。

●「緊急事態宣言」是什麼？

綜合日本時事通信社、日本新聞網（NNN）、讀賣新聞、THE PAGE等日媒報導，這項基於新型流感對策特別措施法修法的宣言，可以由首相安倍晉三公布，而公布的條件有2項，第一是「國民生命及健康有受到顯著且重大被害之虞」。

第二是「全國性且快速蔓延對國民生活及國民經濟造成重大影響，或是有造成重大影響之虞」。

至於法律名稱為什麼是「新型流感」而不是2019冠狀病毒，主要是因為這項特別措施法當年是為了防止新型流感擴散，在2012年立法完成；作為傳染病對策的特別措施法，今年3月修正通過，把2019冠狀病毒疾病納入適用範圍。

●「緊急事態宣言」為何受關注？

由於公布「緊急事態宣言」將限制人民自由，所以有看法認為應慎重以對。日本政府至今從未依據特別措施法公布過「緊急事態宣言」。

北海道知事鈴木直道2月28日曾經公布「緊急事態宣言」，但並無法律依據，頂多就是知事個人的呼籲與請託，跟安倍可以基於特別措施法公布的「緊急事態宣言」，是截然不同的2種情況。

●「緊急事態宣言」的效力

一旦日本首相公布「緊急事態宣言」，東京都知事小池百合子3日已宣布屆時東京都政府的相應措施。不過，由於日本的「緊急事態宣言」大多只能「籲請」，跟外國實施具強制力的「封城」措施有很大的不同。

在日常生活方面，一旦日本政府公布「緊急事態宣言」，47個都道府縣知事可以「籲請」民眾除了維持生活必要的情況外，不要外出。

但這頂多就是「籲請」，沒有強制力，跟目前各都道府縣政府已在籲請民眾避免外出並無二致；「緊急事態宣言」無法要求民眾不要外出工作，也無法要求店家停止營業。

在「緊急事態宣言」公布的情況下，超市及藥局等販售日常生活必需的食物、藥品等店家，還是可以繼續營業，民眾也可以上街購物。

在交通機關及相關設施部分，日本政府無法針對鐵路及道路採取強力封鎖的措施，特別措施法雖然同意首相與知事對鐵道業者等指定公共機關有「綜合協調」權限，但沒有直接給予停止鐵道等交通的權限。

日本政府表明，「就算處於緊急狀態，公共機關（含鐵道、郵務、電力等）繼續維持運作是基本原則」。

日本傳染病法雖然規定，在感染者所在場所週邊，可進行最長72小時的交通管制，但目前頂多也是假想實施消毒作業等措施。

另外，公布「緊急事態宣言」後，針對感染風險高的學校、保育所及老人中心等，及多人群聚設施如百貨公司、飯店等場所，相關單位可以籲請甚至命令限制使用，但法律中並無明訂罰則，業者就算不遵守也無法開罰。

●「緊急事態宣言」能封城嗎？

小池百合子在3月23日的記者會上首度提到，「根據疫情未來發展，有可能出現不得不採取封鎖都市、也就是所謂的封城等強力作為。」但同月26日晚間在電視節目上則說，「日本要封城在法律上有困難」、「為了不招致那樣的結果，希望大家配合防疫」。

談到疫情延燒在日本境內引發憂慮的「封城」，安倍本月1日在參議院決算委員會備詢時說，「緊急事態宣言並不直接等於封城」，如果要說日本能不能做到像法國那樣的封城，「是做不到的」。

安倍說，民眾可能有所誤解，雖然政府可能會提出各種籲請，但跟法國等國家所採取的作為在性質上有所不同。

●各界籲公布「緊急事態宣言」

擔任世界衛生組織（WHO）顧問的日本專家澀谷健司受訪時表示，說日本正進入爆炸性感染的初期階段也不為過，日本政府若再不公布「緊急事態宣言」，有可能造成日本醫療體系的崩潰，「上週就該公布」。

澀谷從日本目前病毒檢查件數很少等跡象研判，認為實際感染者要比目前公布的數字還要來得多。

日本樂天公司（Rakuten）會長兼社長三木谷浩史擔任代表理事的新經濟連盟（新經連）4日發表聲明，為了抑止疫情擴散，要求政府應早日公布「緊急事態宣言」。

新經連尋求支持這項聲明的企業，截至4日下午已獲包括三得利控股公司（Suntory Holdings Limited）、東急公司等56間公司贊同。

日本醫師會1日曾針對部分地區專用病床數不足，發布「醫療危機狀況宣言」；有醫師資格的國會議員組成的跨黨派議員聯盟，3日也要求政府公布「緊急事態宣言」；財政界也有「要更進一步抑制民眾外出，只能靠緊急事態宣言」的看法。

小池百合子3日時說，中央政府如果公布「緊急事態宣言」的話，「對東京都來說是一大力量」。

●安倍審慎面對「緊急事態宣言」

安倍對公布「緊急事態宣言」始終抱持審慎態度，但醫療相關人士及地方政府相繼表達應公布的看法，讓安倍陷入兩難。

安倍3日在國會說，「目前還沒有到全國性且快速蔓延的情況」、「如果情況必要，會毫不猶豫地實施」。

不過，日本政府內目前慎重派居上風，考量一旦公布「緊急事態宣言」，國內「自肅」（自我克制）的心理將更加強烈，無可避免會對日本經濟帶來更大影響；日本政府相關人士說，「考量到對經濟帶來的影響，就不是那麼簡單的事」。

不過，隨著接下來疫情延燒到地方城市的話，就可能出現「全國性蔓延」；因此，執政的自民黨內部有人觀察，「說不定下週就有可能公布」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090405