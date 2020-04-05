（中央社馬德里4日綜合外電報導）因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而不得不取消滑雪假期的一名西班牙網紅工程師，在他巴塞隆納的公寓「重新體驗」這項冬季運動的影片，在網路上瘋傳。

這段57秒的影片，是由安裝在天花板的攝影機拍攝，在YouTube和其他平台已被觀看數十萬次。

西班牙汽車製造商「喜悅汽車」（SEAT）的工程師克雷恩-艾雷洛（Philipp Klein Herrero）告訴法新社：「西班牙下令全國封城當天，我原本買了車票要和家人到法國的拉格拉夫（La Grave）滑雪一週，這是我存了1年錢所安排的自助旅行，一切都計畫好了。」

「我本來大可搭上巴士案計畫上路，但當我發現疫情失控，覺得在西班牙有人病死之際，我還跑去滑雪，有那麼點不道德。」

在西班牙已有1萬1700人因這波新型冠狀病毒疫情喪命。

他在把影片放上網同時還寫下：「（全國）封鎖讓我時時刻刻都想著滑雪，因此我開始思考，該怎麼樣在不離開我家客廳的情況下滑雪。」

在用定格畫面編輯而成的影片中，克雷恩-艾雷洛從地上的睡袋中醒來，之後全副行頭開始登山、滑雪。事實上，影片是透過裝在天花板的攝影機拍攝，他雖幾乎全程黏在地板上，看起來卻像是站著，他所攀爬、滑雪的「山峰」，其實是用床單擺設而成。

影片的結尾，他一頭栽進雪裡，其實就是戴著頭盔的他，把頭埋進床單，他想傳遞的訊息以字幕呈現，上面寫著：「為了安全，留在家吧」（Stay safe, stayat home）。

他告訴法新社說：「我看過很多人們在家做戶外運動的搞笑影片，所以我也想如法炮製。」

他說：「2日早上，我看到外面的光線不錯，所以我就動工了，我把所有的家具移開，調好燈光，把攝影機掛上去，然後不到6小時，就把影片完成了。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090405