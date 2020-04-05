特派員看世界（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）武漢肺炎疫情衝擊泰國經濟，更影響每個人的生活方式，但對社會底層弱勢族群來說，這是生與死的問題。失去工作煩惱的不是沒地方可去，而是下一頓飯在哪裡。

4月初是泰國熱季，空氣沉悶凝滯，曼谷貧民窟孔提區（Khlong Toei）一切看來如常，兒童揮汗在路邊玩耍，大人坐在陰影下聊天。往年這時候，泰國人已經歡天喜地準備迎接猶如農曆新年的「宋干節」（SongKran），但今年氣氛特別壓抑陰沉，面對來勢洶洶的病毒，害怕疫情，更害怕沒有飯吃。

60歲的瓦拉敏（Walamit Saejiew）在孔提的市場賣白米飯，疫情爆發以來，瓦拉敏的生意一落千丈，因為人們不出門，過去每天可賣到6籠白米飯，現在只能賣2到3籠。泰國3日開始實施宵禁，瓦拉敏可以預期更少人願意出門。

瓦拉敏一個人要照顧有精神疾病的女兒，還有3個孫子，開銷不小。望著中午耀眼的陽光，心情也振奮不起來，雖然已申請政府發給失業者的5000泰銖，但仍不知未來在哪。

像瓦拉敏受疫情衝擊的泰國弱勢族群不在少數，54歲的賽勇（Saiyong Kongsap）早前在碼頭打零工負責卸貨，最近幾乎沒有活幹，只好待在家裡。賽勇看到記者來訪，仍露出笑容，但笑容背後卻有無法向外人道出的辛酸。

孔提區約有10萬人，多數從事日薪基層工作，不少人在百貨公司、餐廳和碼頭打工，也有不少清潔工，泰國政府全面關閉商場，許多人因此失業，還有不少計程車、巴士及計程摩托車司機，最近因觀光客大減，也跟著失去收入。

在孔提區深耕超過40年的普拉提基金會（DuangPrateep Foundation）和多個非政府組織合作，有的製作口罩提供居民，有的募集物資希望在疫情中伸出援手，協助弱勢者挺過去。

Covid Aid Bangkok是其中一個和基金會合作的非政府組織，將募集的基本物資做成防疫包，免費提供孔提區最弱勢的家庭，防疫包裡有泡麵、口罩、洗手液、香皂等，再由志工送到他們手中。

除了發送物資，基金會也募款購買消毒水和機器，由一群同樣失業的年輕人每天搭社區消防車在孔提區內幫忙噴灑消毒水。記者到訪時，義工們穿上裝備，精神奕奕準備出發，不見失業的愁雲慘霧，泰國人的樂觀性格嶄露無遺。

人性的光輝與脆弱在危機中更被凸顯，基金會創辦人普拉提（Prateep Ungsongtham Hata）說，這群年輕人認為與其坐以待斃，不如為社區做點什麼，因此決定貢獻一點力量，「他們相信發生這樣的事，不能只是遠遠坐著，要互相幫忙，讓病毒遠離，每個人都安全。」

普拉提表示，這波疫情對弱勢者衝擊很大，「因為他們資訊不足、知識不夠，不知到底發生什麼事。很多人薪水低、沒有存款，衝擊比其他階層更大。」

為了不讓弱勢者成為防疫破口，泰國政府要求社區里長使用區內擴音器通知居民，如有症狀需通報。孔提居民愛串門子，政府也要求里長告知最近不要造訪朋友或親戚。

普拉提說，據她觀察，孔提區約有6成居民因疫情失業，大家擔心疫情，也擔心生計，有的居民甚至過度擔心不敢與外界接觸。

除了基金會主動提供物資，也有居民向基金會提出需求。普拉提說，近期失業人口增加，居民的需求也增加，但因為疫情因素，近來基金會收到的捐款也減少。

普拉提希望持續向外界募集物資和善款的同時，基金會能為弱勢者創造工作機會。她拿起手中的透明面罩說，基金會鼓勵居民來基金會辦公室幫忙製作兒童面罩，一方面讓居民持續有工作，一方面希望面罩的可愛圖像增加兒童配戴的意願。

孔提區在泰國並不是個案，政府初估約300萬個臨時工或自雇者受疫情影響，泰國內閣通過500億泰銖預算案，4月起失業民眾可領取5000泰銖救濟金，為期3個月。

如果3個月補助款不夠，政府規劃受影響的300萬人可申請10萬泰銖、無須擔保，利息0.1%的緊急貸款。

武漢肺炎重創泰國經濟和弱勢者的生活，即使疫情過去，後續重建仍是嚴峻考驗。（編輯：廖漢原）1090405