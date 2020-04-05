（中央社東京5日綜合外電報導）日本2019冠狀病毒疾病疫情延燒，包括東京都、大阪府等都會區民眾可能因為長時間「自肅」（自我克制）產生疲乏，紛紛前往郊區放鬆，讓地方首長憂慮疫情擴散。

以日本47個都道府縣來看，截至昨天為止疫情最嚴重的是891例的東京都，病例數比第2名到第4名的大阪府、神奈川縣及千葉縣加總還多。大阪府有387例、神奈川縣有238例、千葉縣為235例。

日本讀賣新聞報導，為防止疫情持續擴散，東京都及大阪府等大都會的市政府，持續籲請當地民眾減少不必要外出，但不少都會區民眾仍紛紛往病例數少的郊區觀光勝地及露營區等地移動。

昨天下午一名來自大阪府松原市的51歲男性上班族，駕車帶著4名家人來到鳥取市知名的鳥取砂丘遊玩，他臉上帶著放鬆的表情說「在這裡就可以讓小孩安心地玩」。

附近的紀念品店家表示，在疫情延燒後，鳥取砂丘幾乎看不到外國觀光客及團體客，但自駕前來的個人旅客則跟過去沒有不同；4日當天停車場幾乎停滿，看車牌大概都是來自大阪及神戶等都會區的車輛。

看到大量從都會區來的旅客，商家們的心情也很複雜。在鳥取砂丘經營紀念品店的72歲男老闆說，雖然看到客人來有一種慶幸的感覺，但面對從感染人數多的地區來玩的旅客，說實話還是很擔心。

鳥取縣是日本47個都道府縣僅存的「三大淨土」之一，另外2個縣是島根縣及岩手縣，這3個縣目前病例數仍是零。鳥取縣知事平井伸治2日在記者會上說，如果民眾遵守避免不必要外出的規則，「應該不會到這裡來才對」。

位於岡山市北區建部町的一處汽車露營區也是同樣的狀況，3月在此處露營的旅客數較去年同期成長約5倍，其中有約6成是來自外縣市的京阪神等地區。

大阪市浪速區的一名50歲男性說，除了上班，其他時間都窩在家裡，「我想來到戶外被傳染的風險應該很低吧」。

位於滋賀縣野洲市的一處汽車露營區，到5月底的每個週末假期都預約爆滿。業者吉川文子表示，雖然也有人因為「自肅」取消預約，但空位很快就被頂上。

受到大阪府、東京都及福岡市等都會區呼籲民眾避免不必要外出，在推特等社群網站上出現不少像是「離開都會區，泡露天溫泉療癒自肅的疲累」、「因為自肅累積的大量壓力，就要去露營」等推文。

度假勝地長野縣輕井澤町僅有約2萬人口，但卻有約1萬6000棟別墅，不少首都圈車輛湧入輕井澤，讓輕井澤町長藤卷進3月31日憂心疫情在當地擴散，不光是呼籲町民，還呼籲到別墅度假的民眾避免不必要外出。

除了日本本島，屬於離島的沖繩縣石垣島，也憂慮一旦疫情延燒，可能會讓島上醫療體系崩潰。

石垣島上只有縣立醫院裡有3張傳染病專用病床，石垣市長中山義隆特別呼籲，希望感覺身體不適的民眾不要來石垣島。

傳染病學專家、日本近畿大學教授吉田耕一郎說，雖然戶外空間感染風險不高，但在前往廁所或移動時順訪的店家等處，還是有可能出現群聚風險。

他說，大家應該要思考，在都會區疫情蔓延之時，如果往效區移動就有讓疫情更加擴散的風險；雖然長時間被要求避免外出難免會出現疲乏，但為了避免屆時因疫情擴散造成的醫療體系崩潰，希望民眾都能自我節制。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1090405