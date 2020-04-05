（中央社台北5日電）香港傳染病學專家、中國國家衛健委高級別專家組成員袁國勇今天表示，香港新冠（武漢）肺炎第2波疫情緩和後，隨著中國復工、復產，可能會為香港帶來第3波疫情的爆發。

袁國勇3月18日曾與同在香港大學醫學系任教的龍振邦聯名在香港明報發表文章，直指武漢肺炎是「中國人劣質文化的產物」，遭到中國民眾大舉批評，翌日便告撤回且致歉，並指自己「表達不適當」，且「用詞有錯誤」。

中國4日新增30個2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診病例，其中5例屬廣東的本土病例。綜合港媒報導，袁國勇對此表示，廣東已出現了數個感染源不明的確診個案。

袁國勇表示，這些感染源不明的確診個案，病毒雖然很可能自歐美輸入，但他相信，中國仍會有新一波疫情發生。

他指出，新冠肺炎第2波疫情緩和後，隨著中國復工、復產，可能會為香港帶來第3波疫情的爆發，而這個循環會持續下去，直至有效疫苗出現，或是香港人的群體免疫力達到6成以上，才會停止。

至於香港目前對中國口岸的防控措施是否需要持續，袁國勇認為，所有措施會隨著疫情發展而改變，要視中國疫情如何發展而定。

袁國勇先前曾警告，香港人近來防疫意識鬆懈，開始疏忽個人衛生，香港疫情有進入失控狀態之虞，萬一出現北義大利的疫情大爆發現象，是可以想像的。（編輯：邱國強/張淑伶）1090405