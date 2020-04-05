【NOW健康 陳敬哲／台北報導】清明節連假多個觀光景點充滿人潮，雖然放疫中心立即傳遞細胞簡訊提醒大眾，保持社交距離，但許多醫生與專家都相當憂心，希望民眾不要讓自己變成病患，也擔心清明後可能有一波「社區疫情」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，不希望台灣發生大規模群聚，希望出遊民眾可以自主健康管理。

清明連假恐提高群聚風險？ 陳時中也同時擔憂

陳時中表示，居家檢疫總人數約10萬人上下，目前正在管制約3至4萬人左右，因此可推估約7人已經解除隔離，但目前沒有發生規社區群聚事件，相關本土案例也少，但是連假的移動風險也高，指揮中心也很擔憂，假期結束後，民眾一定要落實衛生習慣與社交距離，人潮密集處與搭乘大眾運輸工具，一定要戴口罩。

陳時中同時強調，如果有身體不適就醫，一定要如實告知旅遊史、職業別、接觸史、有無前往人潮聚集場所。同時指揮中心決定，居家檢疫／隔離者14天氣滿，今日開始將再增加自主健康管理，不會回溯之前期滿者，4月5日解除隔離者，都會收到關懷簡訊，請隔離者回想14天期間有無遺漏任何不適症狀。

2名感染者來源確認 無症狀先生傳染給太太

今日指揮中心新增8名新冠肺炎確診個案，分別是第356例至第363例，都是境外移入，年齡介於30至60歲，當中第356例令人關注，2月23日至3月17日因工前往美國，自認身體沒有異狀，但太太（第343例）在3月20日發病，防疫人員認為第356例很可能身帶病毒返台，果然採檢陽性。

同時莊人祥補充，昨日發布第352例40歲男性，已經找到感染來源，應該由接觸第301例感染，第352例曾在3月21日前往第301例住處，2人喝飲料約1個小時，因此可判定第352例病毒來源應該是美國。但指揮中心仍有9名感染者找不到來源，統計15名感染者沒有症狀。

女保全感染源仍然不明 防疫單位打電話逐戶問身體狀況

另一方面，第336例（社區女保全）病例傳出，因找不到感染源，各界都非常關注，指揮中心目前匡列接觸者388名，當中採檢7人，目前5仍確認陰性，另外2人等待結果中，但2人其中1人有發燒病症，現在正在釐清病況，防疫單位將針對社區住戶打電話確認，只要有疑似症狀就要就醫。

指揮中心補充，新增個案1人為本土個案同住家人，1人與摩洛哥旅遊團群聚相關，3人與奧捷旅遊團群聚相關。全台363例確診（今日新增案356至363），分別為312例境外移入及51例本土病例，全球累計約110萬例，分布於181個國家／地區，病例數以美國305,820例、西班牙124,736例、義大利124,632例為多。

輕咳一下恐已染病 主觀認知可能覺得自己沒有症狀

陳時中解釋，有時病症的輕微症狀，例如偶爾咳嗽一下，打一下噴嚏，不一定讓病人馬上聯想到新冠肺炎，第356例太太（第343例）回顧先生曾經有輕咳，但先生沒有在意。莊人祥也補充，無症狀或輕微經常是主觀認知，例如第359例與第360例奧捷旅行團團員，雖然肺部輕微浸潤，但自己覺得沒有症狀。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳解釋，無症狀患者定義，應該是沒有發燒，在X光與電腦斷層也沒有發現肺部有發炎病症，卻在核酸檢驗發現病毒RNA，但有些患者雖然自覺沒有症狀，可能在X光也沒有發現症狀，但藉由電腦斷層能發現輕微異狀，這樣就會被歸類在輕微肺炎。

無症狀病患傳染力？ 張上淳：新冠肺炎病毒目前已知仍是飛沫傳染

無症狀患者有沒有傳染力，張上淳補充，新冠肺炎病毒目前已知仍是飛沫傳染，如果感染者沒有症狀，咳嗽與打噴嚏機會也不大，把病毒帶出身體風險也就降低，如果是輕症有咳嗽與打噴嚏，病毒就有可能藉著飛沫擴散到環境，此時就要考慮到感染者病毒攜帶量，把多少病毒傳出去，藉此考慮個人傳染力有多少。

新冠肺炎病毒有沒有變異，全世界都相當注目，張上淳對此說明，確實近期與早期感染者，病徵有些不同，從武漢與湖北回台感染者，沒有發現有嗅味覺異常，但在歐美回台感染者中，陸續發現嗅味覺異常症狀，並且最近再發現新確診者已有許多有腹瀉，因此增加通報條件，有相關接觸與風險，出現腹瀉就應該通報。

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